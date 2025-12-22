Alfonso Rueda felicita la Navidad con el PP gallego y pullas al CIS, Ábalos y la 'banda del Peugeot'

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, se ha colgado el mandil para protagonizar la tradicional felicitación de Navidad de su partido. En el vídeo, Rueda se pone al frente de los fogones para cocinar una cena "para toda Galicia", emulando el encuentro familiar para degustar los mejores platos y brindar por el año que finaliza. Este año la felicitación llega cargada de sátira política, con bromas sobre las "chistorras" del caso Ábalos, la 'banda del Peugeot' y la "cocina del CIS".

Una receta con mensaje político

Tras sus felicitaciones de años anteriores recorriendo Galicia en moto, autobús o al frente de una coral, Rueda ha anunciado que este año se encargaría de la cena. El vídeo presenta la "receta de Galicia", que según el PPdeG, consiste en "tratar lo nuestro con respeto y cariño y hacer las cosas bien". El propio presidente lanza un mensaje claro en su brindis final, donde afirma: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño, intentando hacer las cosas bien. Por todos los gallegos y gallegas".

Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS" Alberto Núñez Feijóo Presidente del PP

En el vídeo no han faltado los ya tradicionales cameos de figuras destacadas del partido. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado con ironía: "Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS". Por su parte, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha ofrecido como un "buen pinche de cocina", mientras que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha propuesto venir a Galicia para "apaciguar" el clima político.

Un menú 100% gallego

Para elaborar el menú, Rueda ha contado con la ayuda de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y de los presidentes provinciales. Cada uno de ellos ha aportado un producto de su tierra: Diego Calvo (A Coruña) ha llevado un rape de la lonja de Ribeira; Elena Candia (Lugo), un capón de Vilalba; Luis López (Pontevedra), pan de Rodeiro; y Luis Menor (Ourense), una bica de Trives.

La contribución de Menor ha dado pie a una referencia a la actualidad, cuando Rueda le ha contestado: "Buena idea, Luis. Este año, más que nunca, todos con Ourense". El partido ha explicado que es una alusión a la ola de incendios que arrasó la provincia este verano.

Imprevistos llenos de ironía

Durante los preparativos de la cena, el presidente se ha topado con una serie de "imprevistos". Uno de ellos ha sido un Peugeot mal aparcado, del que ha avisado la diputada nacional Ana Vázquez, a lo que Rueda ha respondido con un "¡Vaya banda!", en clara alusión a la conocida como 'banda del Peugeot'. Poco después, un personaje caracterizado como el exministro socialista José Luis Ábalos ha timbrado en la puerta asegurando que traía "chistorras", una palabra clave en el informe de la UCO sobre el caso en el que está implicado. El presidente le ha indicado que se equivocaba de piso: "Eso es en el primero izquierda, 'el 1'".

La cena también ha sufrido un apagón eléctrico, un guiño al que sufrió España en abril. La última alusión política ha venido de una invitada con una camiseta con el lema 'Non a todo', la forma en que el PPdeG se refiere habitualmente al BNG. En el vídeo también han aparecido por primera vez la madre del presidente, Lola de Valenzuela, y el coordinador de Medio Rural del partido, Avelino Souto.