La curiosa campaña del PP sobre las “bolas” del nacionalismo y el idioma gallego

El 23 de febrero es el día escogido por la Plataforma Queremos Galego para salir a la calle ante lo que consideran es una emergencia lingüística: la situación del idioma gallego en la comunidad.

La oposición en Galicia está en esa protesta: Tanto BNG como PSdeG, con Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro al frente, no han querido perder la ocasión para reivindicar otra política en materia de lengua.

La plataforma ha escogido un lema para la movilización que trae viejos recuerdos para los fanáticos de Dragon Ball: 'Lingua vital xa!'. Lema que recuerda al grito de Son Goku en los populares dibujos con los que creció toda una generación: Onda Vital xa!

Los organizadores han defendido que el principal objetivo de la movilización y lo que buscan con el lema es defender una lengua que se pueda utilizar en todos los contextos, "un derecho que ahora mismo la población gallega no tiene en su poder".

Los nacionalistas defienden que el Bloque siempre está con los que defienden el idioma autóctono, mientras critica el "discurso de criminalización del PPdeG" y su "deriva antidemocrática". La diputada Noa Presas sentencia: "Como si esto fuese una dictadura del PP, que ordena y manda en plaza, articula lo que necesita y excluye a los demás", ha aseverado, con el foco en las reuniones por el pacto del gallego.

Mientras, los socialistas también han querido salir a la calle para destacar que "es una cuestión que nos atañe e importa".

el pp tira de retranca

Los populares creen que la protesta está politizada y ven la mano del Bloque Nacionalista tras la plataforma que la organiza.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, mantiene que no acuden a esa marcha porque no serían bien recibidos: "Allí donde no se nos quiere, preferimos no estar", ha esgrimido, al tiempo que ha defendido el "planteamiento constructivo" de la Xunta al tratar de buscar un nuevo pacto por el gallego. Apelan al diálogo, frente al ruido.

"Lo que les pido, al menos, ya que decidieron romper ese consenso para trabajar todos juntos, es que tengan respeto por quienes trabajamos en los grupos convocados por la Consellería de Cultura".

candia y las bolas de la oposición

Los populares han decidido mover por redes sociales un vídeo en el que también echan mano de la mítica serie 'Dragon Ball' para afear las "siete bolas" (en alusión al significado de bola como mentira) de PSdeG y BNG sobre la lengua gallega.

La vicepresidenta primera de la Cámara y líder provincial del PP de Lugo, Elena Candia, protagoniza, a modo de Son Goku, un vídeo en el que va mostrando las siete bolas de dragón que se buscaban en la popular serie de dibujos para criticar la postura de la oposición sobre la lengua en diferentes puntos.

Los populares señalan a Queremos Galego como "un satélite del BNG" y Candia acaba el vídeo reuniendo todas las bolas y con la petición de "un deseo" al dragón: "Que PSdeG y BNG dejen la lengua gallega tranquila".

La propia Candia ha explicado que plasma su opinión en el vídeo "con una puesta en escena más divertida". Y asegura que con esta propuesta ha intentado "dejar en evidencia la incoherencia de unos partidos que siguen queriendo usar el idioma como un instrumento para confrontar".