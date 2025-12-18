Graves acusaciones del PP de Vigo al PSOE de Caballero por sus vínculos con la “corrupción sanchista”

Una nueva y acalorada polémica política sacude la corporación municipal de Vigo tras las graves acusaciones lanzadas este jueves por el Partido Popular local, que vinculó directamente al socialismo vigués con la denominada “corrupción sanchista”. La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, denunció que el PSOE vigués "puso alfombra roja" a figuras ahora investigadas o envueltas en supuestas irregularidades, exigiendo explicaciones inmediatas al alcalde Abel Caballero y a la senadora Carmela Silva.

El gobierno municipal no tardó en responder, descalificando las críticas como “insidias” y “mentiras”. El portavoz socialista, Carlos López Font, defendió la “honradez” total del gobierno local, acusando al PP de estar “instalado en la calumnia”.

CONEXIONES BAJO LUPA

Las críticas del PP se centran en el recibimiento y agasajo que líderes socialistas vigueses brindaron a figuras como José Luis Ábalos, Koldo García, Isabel Pardo de Vera y Leire Díez. Luisa Sánchez recordó que existen fotografías de Abel Caballero con Ábalos y Pardo de Vera, a esta última, además, el alcalde le “otorgó de manera unilateral y vergonzosa” la Medalla de la Ciudad.

La formación popular hizo hincapié en una imagen que, aunque pública, había pasado desapercibida en su momento (abril de 2022), donde aparece Carmela Silva junto a Leire Díez. Díez, quien era directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, visitó la Diputación de Pontevedra, presidida entonces por Silva, para presentar un sello. La presidenta local del PP ironizó sobre el encuentro, criticando que Silva “le abrió las puertas de la Diputación, le manifestó públicamente su afecto y le dio un abrazo emocionado”. Sánchez cuestionó abiertamente “a cambio de qué” Caballero o Silva se exhibieron con estas personas supuestamente implicadas en irregularidades.

Aunado a esto, el PP trajo a colación el recuerdo de una condena previa en Vigo por el ‘enchufe’ de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria municipal, la cual cobró más de 100.000 euros sin trabajar. Por todo ello, el PP de Vigo urgió al PSOE a “romper con el sanchismo” y con los investigados, pidiendo la comparecencia de Caballero y Silva para ofrecer explicaciones.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL DE CABALLERO

Desde el gobierno local, la réplica fue inmediata y tajante. Carlos López Font calificó las acusaciones como “insidias, insidias e insidias”, señalando que “el PP de Vigo está tan desesperado que tiene que hacer política basada en la mentira”.

López Font defendió con vehemencia la honestidad del equipo de gobierno, asegurando que su honradez es “total” y conocida por toda la ciudad. El portavoz socialista insistió en que el gobierno trabaja “con honestidad y responsabilidad”, mientras que el PP está “intentando difundir mentiras que ni ellos mismos se creen”. Además, Font subrayó una diferencia fundamental en la gestión de los recursos: “Ahora, el dinero público de esta ciudad se gasta donde se tiene que gastar, en la ciudad”.