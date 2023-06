A Agasp acolle unha nova edición do curso de manexo de arma regulamentaria en condicións de baixa luminosidade

Case unha vintena de axentes de Policía Local recibiu durante dúas xornadas unha preparación específica para empregar a súa arma de fogo nestas circunstancias con eficacia e seguridade

A Estrada (Pontevedra), 24 de xuño de 2023

A Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia (Agasp) acolleu esta semana –o martes 20 e o xoves 22 de xuño– unha nova edición do curso de manexo de armas regulamentarias en condicións de baixa luminosidade destinado a axentes de Policía Local. Deste xeito, case unha vintena de persoas participantes perfeccionou o seu adestramento cunha preparación específica co obxectivo de aprender a empregar a súa arma de fogo ante calquera circunstancia en condicións de seguridade e eficacia.

Durante as dúas xornadas, os axentes coñeceron como usar distintas lanternas, técnicas para empregar as armas contra diferentes obxectivos e distancias e tanto en espazos interiores coma exteriores. Tamén aprenderon novas tecnoloxías de iluminación con módulos compactos que se encaixan nas armas regulamentarias.

Por outra banda, cómpre lembrar que a Agasp convoca ao longo do ano varias prácticas do Plan anual de adestramento regulamentario para a seguridade no manexo das armas. A través desta iniciativa, todos os axentes das policías locais de concellos que non posúen galería de tiro propia poden asistir ás clases gratuítas na Academia, impartidas por instrutores titulados. Cada ano realizan este plan máis de 1.300 axentes de Galicia.



A arma regulamentaria é un elemento de dotación obrigatoria para todos os axentes da autoridade. O seu manexo forma parte como materia troncal nos cursos de acceso á categoría de policía e a práctica continua é fundamental para adquirir as destrezas precisas no caso de ter que ser empregada. O 95 % dos policías non empregan a súa arma en toda a súa vida laboral, un dato que reflicte a seguridade da Comunidade galega.





