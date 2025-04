Viveiro (Lugo) aprueba, por unanimidad, la creación de la plaza de Jefe de Policía Local

El pleno del Ayuntamiento de Viveiro ha aprobado, por unanimidad, la creación de una plaza de Jefe de la Policía Local. El anterior gobierno había propuesto la creación de las plazas de Inspector e Inspector Jefe, pero la Ley de Coordinación de la Policía Local no recoge en sus categorías la de inspector jefe.

En cuanto a la de inspector, está supeditada a la cantidad de habitantes de los ayuntamientos, por lo que, según explica la alcaldesa, Mariña Gueimunde, "no podemos exponernos a que, en caso de perder o ganar población, podamos perderla". Para la creación de la plaza de jefe de la Policía Local, el gobierno municipal aplicó el artículo 27.

NO ES LO MISMO

Aunque secundada por la oposición, la aprobación de la plaza de Jefe de Policía, no viene exenta de polémica. Desde el PSOE afirman que lo que ha hecho la regidora es aprobar la propuesta que ellos hicieron en su etapa de gobierno y que el PP rechazó, pero cambiándola de nombre. Ellos proponían "Inspector Jefe" y el ejecutivo local popular propuso "Jefe de Policía". Gueimunde ha querido dejar claro que no es lo mismo y de ahí la distinta terminología, porque la categoría que proponía el anterior gobierno no está contemplada en la Ley de Coordinación de la Policía Local.

En palabras de Gueimunde, "no es lo mismo ser presidente del Gobierno que ser ministro y que no ser nada, o ser concejal de un Ayuntamiento. Y tampoco es lo mismo ser inspector jefe y ser jefe de la policía local o intendente o superintendente".

SAF Y TAXIS

En el último pleno de la corporación también fue aprobada, por unanimidad, la actualización de las tarifas del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Mariña Gueimunde indica que "pasamos de pagar 16 a más de 20 euros por hora por lo que hubo que modificar las aportaciones de libre concurrencia que hacían tanto las familias como los usuarios". Otro de los puntos que fue aprobado por unanimidad fue el de la actualización de las tarifas de los taxis, que no se llevaba a cabo desde 2016.