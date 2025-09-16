Vecinos contra las obras de humanización de una calle en Burela (Lugo): "No va a haber ningún aparcamiento"

Los vecinos de Burela están preocupados por las obras que se acometen en una de las principales calles comerciales de la localidad. Se han eliminado aparcamientos y hay problemas de circulación.

El proyecto contempla que las actuaciones se prolongarán aproximadamente cuatro meses. Se ejecutan en la calle Curros Enríquez, actualmente con aparcamientos a ambos lados y circulación frecuente. Es una calle en la que las viviendas conviven con un importante tejido comercial, que ya está resultando afectado. Hay menos tránsito por las dificultades para pasar por ella y esto lleva a que se pierdan ventas y dinero.

aceras de tres metros

Desde la Asociación de Vecinos O Vencello lamentan la falta de información respecto a este proyecto. La presidenta, Bríxida Pino, señala que van a ampliar las aceras a tres metros, dejando la plataforma de la calle con el tamaño justo y sin espacio de aparcamiento. Se trata de una actuación de humanización pero apunta que no es del agrado de todo el mundo.

Explica Bríxida Pino que "nos llegaron un montón de peticiones por parte de vecinos, preguntan qué pasa y qué van a hacer. La cuestión radica, en nuestra opinión, que no se informó ni se habló con comerciantes ni con vecinos". El caso es que se han encontrado con que empiezan a actuar en la calle "que es una arteria muy importante en Burela y resulta que no va a haber ningún aparcamiento, van a ser aceras".

quejas populares

Las quejas han llegado también al Partido Popular que lamenta el nuevo plan de humanización que aprobó el equipo de gobierno con el apoyo de sus socios en el Ayuntamiento, el BNG, y que se traduce en actuaciones como ésta en la que se perderán muchas plazas de aparcamiento.

En palabras del portavoz, Manuel Rouco, hay "falta de información que le echan en cara al gobierno local en el sentido de que se enteraron al comienzo de la obra de que esta calle iba a ser, como dicen los socialistas, humanizada, con las consecuentes pérdidas de zonas de aparcamiento que acrecientan esta problemática".

Vecinos y PP reclaman ahora una explicación sobre qué se va a hacer en esa vía, cuánto tiempo se van a prolongar las actuaciones y dónde se puede estacionar mientras se ejecutan las obras y después.