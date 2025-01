Tiemblan los cimientos de la empresa familiar líder en Foz (Lugo): Pescados Rubén

🌟 Por primeira vez, convocamos as axudas para pemes e autónomos xa desde xaneiro!



👉 Serán 15 liñas diferentes que suman un orzamento de case 173 M€



📅 As convocatorias publicaranse no DOG os días 13 e 14 de xaneiro



Máis información ℹ https://t.co/PgpN45vOy0 pic.twitter.com/5bMLk2AVxp