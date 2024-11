Salvador Fernández, testigo y protagonista de la evolución del sistema de salud en Ribadeo

Salvador Fernández es historia viva del servicio público de salud, tras 42 años trabajando como celador en los distintos centros que hubo en Ribadeo. Ha sido testigo del devenir de la atención sanitaria y las formas de desarrollarla en las últimas décadas.

Entró en 1982, en la Casa del Mar. Entonces había tres médicos -uno para marineros y otro para la gente de tierra-, también habia un pediatra distinto para "los niños de mar y los niños de tierra". Entre médicos, enfermeros, auxiliares y celador serían una docena de personas como mucho.

hacer cola

De aquella para ir al médico se hacía cola y te daban un número. Cada mañana, en función del lugar que ocupara cada uno en la fila, te daban un papel con tu número para el facultativo al que fueras. No había urgencias, así que cada tarde dejaban el teléfono del médico que quedaba de guardia en su domicilio. Urgencias entraría en funcionamiento un año después en Ribadeo, en 1983.

Por aquel entonces la relación entre el personal del centro de salud y los pacientes era más cercana, Salvador conocía a todas las personas que pasaban por allí. De hecho le contaban todas las noticias: "hablábamos, me decían 'pasó tal cosa en tal aldea', estaba informado, recibía las noticias casi siempre, y ahora no, no hay esa relación entre nosotros y ellos. Con respecto a los médicos, también, había personas que venían diciendo 'ay me duele aquí o allí' y cuando bajaban 'ay, ya voy nueva'".

PARTOS URGENTES

Entre las anécdotas de 42 años de carrera, no podían faltar los partos, en pleno centro médico, de aquella la Casa del Mar. Dos mujeres que se pusieron de parto, fue en el año 1983, y no daba tiempo de llegar hasta Lugo donde estaba el hospital más cercano. Ahí tuvieron que ayudar todos.

Desde aquellos tiempos hasta llegar a hoy, en que las citas se dan de forma telemática y muchas consultas son ya telefónicas, Salvador Fernández siempre estuvo al pie del cañón, organizando todo cuanto caía en su mano en el servicio público de salud. Siempre atento y ayudando al ciudano en aquello que necesitaba, una cara amable y amiga.

Ahora disfruta de una merecida jubilación. Y sus amigos y compañeros le han organizado un par de comidas de despedida. La primera de ellas tendrá lugar este sábado 23 en el Parador de Ribadeo, organizada por vecinos y amigos de Ove, abierta a todo el público, y otra el día 29 -organizada por sus antiguos compañeros y a la que van 80 personas.

Pero ahora no se va a dedicar a la vida contemplativa, seguirá tan activo como siempre, porque lo suyo es organizar - la Semana Santa, las Fiestas del Carmen, la chorizada de verano- y espera encargarse de la organización de las cenas de jubilación de los compañeros que vayan detrás de él. Siempre al pie del cañón.