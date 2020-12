Medio Ambiente elabora un informe para evaluar los daños provocados por el último derrumbe en As Catedrais

Funcionarios de la Consellería de Medio Ambiente están redactando uninforme sobre lo sucedido este lunes en la playa de As Catedrais, donde un importante desprendimiento de rocas dejó seriamente dañado uno de los arcos pétreos que configuran el singular paisaje de este Monumento Natural, uno de los lugares más visitados de Galicia.

Fuentes de la propia Consellería informaron de que ayer mismo se desplazaron al arenal agentes medioambientales de la Xunta de Galicia, así como personal técnico de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para realizar una primera valoración de los años.

Ahora, aclaran, se seguirá el “procedimiento habitual” en estos casos, de modo que se redactará un informe sobre lo sucedido, para analizar qué tipo de medidas habrá que adoptar, para proteger y preservar este paisaje único, sometido a una fuerte erosión como consecuencia de las inclemencias del tiempo y la propia acción del mar.

Desde la Xunta recuerdan, asimismo, que sobre la playa de As Catedrais tienen competencia tres administraciones, dado que además de la Consellería de Medio Ambiente, también Costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, tiene responsabilidades sobre la seguridad del arenal y el propio Concello de Ribadeo.

"Fenómeno inherente" a la costa cantábrica

Precisamente, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, aseguró, en declaraciones a los medios de comunicación, “que el desprendimento” que se produjo ayer en la playa de As Catedrais es, en realidad, “un fenómeno inherente a la costa cantábrica, derivado de la propia acción de la naturaleza”.

Por ello, opina que las administraciones implicadas en el cuidado de este Monumento Natural deben “tomar medidas preventivas”, pero los ciudadanos también deben tomar “conciencia de ellas” y hacer “mucho caso de las indicaciones que se encontrarán” cuando visiten el arenal.

“En Ribadeo somos privilegiados por contar con una hermosísima costa, pero todos, tanto los ribadenses como los visitantes, tenemos que ser conscientes de sus especiales características, tanto para lo bueno como para lo malo”, añadió.

En ese sentido, recordó que el Concello de Ribadeo ya advierte “en la entrada de todas las playas” del “peligro” que supone “aproximarse a los cantiles”.

En el caso concreto de la playa de As Catedrais, recordó Fernando Suárez, la propia Consellería de Medio Ambiente “como gestora de este espacio natural protegido", ha prohibido el uso público de la parte superior de los arcos, “después del trágico accidente mortal que ocurrió en la Semana Santa de 2018, del mismo modo que colocó numeroso carteles advirtiendo de este riesgo”.

“Lo cierto es que As Catedrais no debería ser tratada de forma distinta al resto de la costa cantábrica y los usuarios de las playas de Os Castros u O Cargadoiro, por poner un ejemplo, dado que están también Ribadeo, no deberían ser ajenos a esta problemática y levantar la guardia aproximándose demasiado a los cantiles”, concluyó.