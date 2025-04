Médicos del Hospital da Mariña (Lugo) se movilizan contra las derivaciones de pacientes y Sanidad defiende que sólo hacen las imprescindibles

Movilización, un día más, de los facultativos del Hospital da Mariña para demandar más personal y menos traslados de pacientes a Lugo.

Todos los días, a las 11 de la mañana, los médicos, enfermeros y sanitarios de múltiples puestos salen a la rampa de acceso al centro con pancartas reivindicando el cuidado de nuestra sanidad pública. Lamentan la derivación cada vez mayor de pacientes al Hospital Lucus Augusti (HULA) porque aquí no hay suficientes profesionales para dar abasto.

falta gente y la solución está en una buena redistribución

Explica Sonia Paredes, neumóloga del Hospital y portavoz, que hay servicios claramente deficitarios, como Medicina Interna donde deberían ser 10 personas y en este momento hay cuatro. Protestan por los pacientes, porque "la solución que dan siempre es ir a Lugo". Pero ir y volver a Lugo para hacer pruebas a un paciente, o visitarlo si se queda ingresado, supone una hora y cuarto de desplazamiento y los gastos que conlleva. Apunta Paredes que hay que pensar en la conciliación de las familias. No todo el mundo puede permitírselo.

Piden sobre todo que se cubra lo básico y que redistribuyan bien los recursos humanos “porque gente hay”. Señala que hay políticas de contratación en centros grandes, que “están más que cubiertos”, mientras en este hay escasez de profesionales. Y si la gente no quiere venir a La Mariña que se pregunten por qué y estudien maneras de atraerla.

no quieren "palear" pacientes

Cuenta la neumóloga que ella lleva 18 años trabajando en el Hospital, cuando llegó se ponían marcapasos, ahora no se ponen, hay un cardiologo para tres plazas y "así no puede trabajar", lamenta. Quieren atender a los pacientes, no “palear”: “A mí me encanta la medicina, estoy en medicina por vocación, lo mío es la práctica asistencial pero en otras condiciones y que no sea sólo, a ver... digámoslo así como... 'palear', paleo un paciente y otro y otro. Yo no quiero hacer ese tipo de medicina, quiero trabajar más y mejor y es lo que he pedido toda mi vida, más medios para trabajar más y mejor”.

COPE Sonia Paredes es la neumóloga del Hospital da Mariña y lleva 18 años trabajando allí

Respecto a las inversiones realizadas en la ampliación del Hospital afirma que eso “es pladur” y de nada sirve si no hay profesionales dentro para trabajar: “Qué sentido tiene que tú pongas un hospital bonito, un pasillo ancho, si después no tienes médicos ni enfermeras ni TCAEs, está infradotado tanto de recursos humanos como de recursos técnicos”.

Las protestas seguirán adelante y no descartan tomar medidas más drásticas. Y quieren dejar claro que ellos “no están politizados”.

sólo las imprescindibles

Desde el Servicio Galego de Saúde aseguran que está "garantizada la asistencia y la atención con los máximos estándares de calidad a todos los usuarios de La Mariña en su propio hospital, que no solo cuenta con todos los servicios que ya había, sino con más que se fueron creando en los últimos años (oncohematología, implantación de resonancia, hospitalización a domicilio...)".

Respecto a las derivaciones de pacientes al HULA explican que "los traslados realizados a otros centros hospitalarios son los mínimos y necesarios, pues esta medida solo se adopta cuando es absolutamente imprescindible y con la única finalidad de asegurar la mejor respuesta para el proceso clínico de cada paciente".

Quieren dejar claro que "la gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos ya está tomando todas las medidas posibles para mitigar la situación de déficit de facultativos que hay en este momento en el Hospital Público de La Mariña".

responsabilidad del ministerio

Insisten en que "la ausencia absoluta de facultativos es un problema que afecta a todo el territorio español y, en mayor medida, a los hospitales más pequeños. La falta de médicos en la sanidad española (no solo en la de la Mariña), es responsabilidad directa del Ministerio de Sanidad y no de las comunidades, que son las que soportan esta situación tratando de solventala con todos los medios de los que disponen para seguir ofreciendo la asistencia de calidad que merecen los ciudadanos".

Señalan, asimismo, que "todas las medidas organizativas se toman en función de los recursos humanos de los que disponemos en cada momento y tras hablar con los responsables de los servicios implicados, además de hacer absolutamente todo lo posible por cubrir vacantes y completar los planteles ante ausencias o traslados de profesionales a otros hospitales".

Por último, desde la gerencia provincial indican que están abiertos a escuchar y estudiar cualquier alternativa que permita mejorar la organización pensando en ofrecer la mejor asistencia a todos los pacientes.