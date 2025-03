La Mariña de Lugo suspende en infraestructuras

Los ciudadanos de La Mariña llevan 20 años esperando por una carretera que les conecte, concretamente por la A- 74 o Autovía da Mariña. Ha sido anunciada y promocionada en múltiples ocasiones y ahora se expone al público uno de los tramos.

ni una coma ni un punto

Es el que unirá Barreiros con O Carme, en Foz, y no es la primera vez que se expone al público, según denuncia el senador del Partido Popular, José Manuel Balseiro.

Él explica que la exposición de ese tramo ya se hizo hace siete años, cuando gobernaba el PP a nivel nacional, y ahora se vuelve a sacar el mismo, "sin cambiar ni una coma ni un punto". Afirma que "quieren demostrar que hicieron cuando no hicieron nada, es decir, en vez de andar para adelante, hacemos como el cangrejo, andamos para atrás".

Se pregunta por qué no resolver las alegaciones presentadas en su momento y sacar a exposición ahora otro tramo diferente. Lamenta que el PSOE no haya hecho nada por este proyecto en siete años -aun quedando partidas presupuestarias consignadas para ello-, al tiempo que reconoce que el PP pudo hacer más también.

hacer algo o no hacer nada...

Señala Balseiro que "es cierto que todos, todos, pudimos haber hecho más, también el Partido Popular cuando estuvo, pero de hacer algo a no hacer nada, hay una pequeña diferencia. Llevamos siete años que no se hizo nada, pero a mí si algo me enfada de esto es que se quiera engañar a los ciudadanos".

Invita al gobierno de España a que explique qué ha hecho en los últimos siete años. Afirma que lo único que ha hecho ha sido “engañarnos”, por ejemplo en julio de 2023 cuando José Ramón Gómez Besteiro prometió, en campaña electoral, el inicio de la contratación de las obras de la A-74 en 2024. Hace unos días el senador César Mogo argumentaba que no había dado tiempo en 2024 y se hará en 2025.

la discriminación del gobierno con feve

Otro problema en las comunicaciones de la Mariña viene por la vía férrea, dadas las tristes condiciones que presenta la línea de FEVE Ferrol-Gijón, que en los últimos años ha ido reduciendo el número de frecuencias y adolece de constantes averías.

Además hay otro asunto que clama al cielo, la discriminación entre ciudadanos del norte de España por la gratuidad en los viajes para asturianos y cántabros pero no para gallegos. A raíz de la construcción errónea de trenes que no cabían por los túneles.

"Ahora mismo estamos en Ribadeo, hoy usted saca un billete para ir a Gijón y paga, y de aquí a 10 kilómetros, concretamente en Vegadeo (Asturias), un ciudadano de Asturias o un ciudadano de Galicia saca un billete y va gratis y eso sí que es una discriminación, porque la línea es la misma, el problema en su momento fue el mismo y el Gobierno está discriminando a los gallegos".

En materia de infraestructuras son constantes también las demandas de mejora por parte de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. Entre sus reivindicaciones apuntan a la posibilidad de cambiar los convois deteriorados aquí por otros que se están retirando en Valencia por la electrificación de sus tramos. Esto mitigaría un poco las supresiones de frecuencias.