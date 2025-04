La Mariña de Lugo recupera el suministro de luz poco a poco

A lo largo de la tarde de este lunes se ha ido recuperando el suministro de luz en diversas localidades de La Mariña y el Occidente Astur, de forma paulatina. Al principio con algún intento fallido y luego ya con más seguridad. Ahora se hace balance de daños, perjuicios y se intenta recobrar la normalidad.

A pesar de ir recuperando la normalidad en nuestra comarca en muchas zonas de Galicia aún no tienen suministro. Por ello la Xunta de Galicia suspende las clases mañana martes. La actividad lectiva, federada y el transporte escolar se anulan a causa del apagón y es que, aunque en La Mariña de Lugo y otras partes de Galicia, como Lugo capital, ya se haya recuperado el suministro, quedan muchas zonas sin electricidad todavía.

otra vez las cubas paradas en alcoa

Una de las más afectadas por el corte de luz ha sido la fábrica de aluminio Alcoa en la que se han parado las cubas electrolíticas. De hecho, según explica el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, la mayoría están en un punto crítico, es decir de no retorno: “Las cubas han pasado el umbral crítico para poder ponerse de nuevo en funcionamiento”. Señala que el personal y la dirección están esperando a tener energía para poder salvar una o dos y así tener baño para arrancar el resto de cubas y no tener que empezar de cero”. Encenderlas podría suponer comenzar con todo el proceso de nuevo, como ya tuvieron que hacer cuando empezaron a recuperar la producción de aluminio.

Al menos en la factoría está todo bajo control ya que no han tenido “ningún incidente ni accidente grave”. Aunque en San Ciprián sí ha llegado el suministro de luz, apunta Zan que Alcoa, como es una fábrica electrointensiva, probablemente sea de las últimas en obtener permiso para retomar la actividad.

susto en dos supermercados de ribadeo

El momento de cortarse la luz, sobre las 12.30 hrs de este lunes, ha derivado en un buen susto en un par de supermercados de Ribadeo donde los grupos electrógenos empezaron a soltar chispas y humo haciendo temer a los empleados por la posibilidad de que se hubiera originado un incendio. Actuaron los bomberos y se encargaron de refrigerar la zona, en uno de ellos en un aparcamiento subterráneo. Ninguna persona resultó herida.

LA SANIDAD, CON GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los hospitales públicos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) han podido funcionar con relativa normalidad dado que han activado los grupos electrógenos de contingencia. Mantuvieron “la actividad asistencial básica y urgente” ya que las recomendaciones eran reducir el consumo de energía. El 061 siguió actuando con normalidad atendiendo llamadas de emergencia. Ahora desde el Sergas “analizarán detalladamente el impacto sobre la asistencia tanto en hospitales como en centros de salud para garantizar la mejor asistencia sanitaria”.

En el Centro de Salud de Ribadeo, por ejemplo, apenas pudieron atender a pacientes tal como confirmaba una de las facultativas. A pesar de tener generadores para la electricidad básica, los ordenadores no les funcionaban y no podían acceder a las historias clínicas o consultar pruebas.

un whats app para el ciudadano en ribadeo

El Ayuntamiento de Ribadeo ha habilitado un número para mensajes de Whats App a disposición de todos los vecinos para comunicar incidencias. El número es: 609 57 86 87.

Desde el Ayuntamiento de Burela han lanzado un comunicado a través de redes sociales trasladando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Explican que el hospital y las fuerzas de seguridad mantuvieron su actividad y pudieron “seguir ofreciendo los servicios básicos a la población en estas circunstancias excepcionales”. Agradecieron también la labor de los negocios, comercios y hostelería que atendieron a los vecinos en la medida de sus posibilidades. En Burela recuperaron la luz sobre las 17.45 hrs de este lunes.

OJO CON EL AGUA

En el municipio de Foz también han recuperado la luz. Durante el apagón desde el Ayuntamiento alertaron de que no se hiciera un mal uso del agua porque sin electricidad no funciona la planta potabilizadora. Por ello pidieron a los vecinos que minimizaran el uso del agua.

Tal como explican desde el Ayuntamiento de Xove, la única incidencia que tuvieron fue un vecino quedó atrapado en un ascensor pero fue rescatado en buen estado por los servicios de emergencias.

preocupación vecinal entre conspiraciones, bromas y cañas

Los vecinos en general se han mostrado hoy muy preocupados por la cantidad de horas que podríamos pasar sin luz o qué pasaría al llegar la noche, temor a actos vandálicos. También preocupados por la duración del apagón, qué haríamos si se prolongaba varios días, la atención médica, de emergencias, los alimentos del arcón congelador o la nevera que se echarían a perder. Miedo a que se acabaran los suministros en los comercios y supermercados y no hubiera acceso a comida y productos básicos. O a quedarse sin gasolina y a perder acceso al dinero del banco (ya que los cajeros automáticos no funcionaban y las oficinas bancarias no tuvieron otra salida que cerrar porque los ordenadores no funcionaban).

COPE Farmacia Álvarez Lebredo, en Ribadeo

En una de las farmacias de Ribadeo, ubicada en la calle Reinante, una subida de tensión - en un momento en que parecía volver la luz- estropeó el ordenador central y quedaron con todos apagados porque dependen de ese que actúa como servidor. Durante la mañana estuvieron atendiendo a las personas que se acercaban a comprar algún medicamente siempre que fuera sin receta.

También destacaron las largas colas en las gasolineras para llenar el depósito mientras quedara combustible en los tanques y algunas cerraron al público.

COPE Supermercado en Ribadeo

Algunos supermercados y tiendas siguieron atendiendo a la gente, incluso los que tenían grupo electrógeno permitían el pago con tarjeta bancaria. Pero muchos de los estantes ya se mostraban vacíos y otros estaban con las cortinas bajadas para reservar el género por si el corte de luz se prolongaba. Entre los clásicos se vendieron velas, pilas y muchos productos envasados. Las panaderías agotaron el pan o las empanadas.

Entre las versiones que afloraban en las conversaciones de calle predominaba la tesis de echar la culpa a Trump o Putin, entre bromas y no. Y una buena cantidad de personas ha aprovechado los últimos suministros fríos de los bares y cafeterías para sentarse en las terrazas y tomar un refrigerio, ya que poco más se podía hacer. Lo que no se podía era pedir café o comida que requiriera ser cocinada. Pero los vermús, aguas y cañas fueron fluyendo.