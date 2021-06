Los trabajadores seguirán con las movilizaciones "con acuerdo o sin acuerdo" para la venta

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha avanzado que "con acuerdo o sin acuerdo" para la venta de la planta los trabajadores de la factoría seguirán movilizándose.

Zan ha ofrecido declaraciones a los medios en la explanada de la Plaza de San Marcos, al lado de la sede de la Diputación de Lugo, donde este martes ha sido debatida una moción para posicionarse a favor de la intervención de la planta mariñana. Fue aprobada por unanimidad.

El sindiclaista lanzaba esta advertencia antes de la reunión con la ministra de Industria, Reyes Maroto, que se celebrará en la tarde de este martes por vía telemática.

"Está claro que si no hay ningún tipo de acuerdo o habiendo acuerdo, movilizaciones vamos a hacer. La diferencia va a ser en qué forma van a ser o con qué intensidad", ha advertido.

José Antonio Zan ha recordado que la movilización convocada para el domingo 27 de junio fue finalmente suspendida "para ver lo que dice la ministra".

"No tenía lógica que hiciéramos una gran manifestación y de una intensidad muy fuerte esperando una reunión el martes", ha justificado, antes de incidir en que, en función del resultado del encuentro "se valorará cómo va a ser la intensidad" de próximas movilizaciones.

En cuanto a la entrada de la SEPI en la venta, Zan cree que "va a entrar sí o sí, ya puede ponerse el gobierno como quiera". "Fue a lo que se comprometió con nosotros el gobierno y si por algún casual pensaran que no va a entrar (la SEPI) lo que tienen que hacer es buscar la solución. Lo que no puede ser es que al final de la partida decidan tirar la baraja a la basura y no poner ninguna solución para seguir jugando", ha aseverado.

Atlas tiene proyecto, prevé inversiones y mantendría la plantilla