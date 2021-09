Las mujeres grabadas irregularmente en La Maruxaina recurren a la Audiencia provincial

El Juzgado de Viveiro ha decretado el sobreseimiento definitivo del caso de las grabaciones a mujeres orinando en la Fiesta de la Maruxaina en San Ciprián-Cervo (Lugo) en el año 2019.

El juzgado insiste en no ver indicio de delito ni vulneración del derecho a la intimidad al haber sido tomadas las imágenes en la calle.

Las mujeres afectadas, más de 80, se sienten "decepcionadas, humilladas y frustradas" como explica Mary Fraga, la presidenta de la Asociación que se personó con ellas en el caso, BUMEI-Mujeres en Iguadad Burela.

Indica Fraga que "ellas no piden nada, ni indemnizaciones ni nada, sólo que un juez inicie una investigación". Muchas continuarán la lucha pero otras tantas se sienten desilusionadas por no conseguir siquiera eso y no saben si seguirán reclamando.

Desde BUMEI sí lo harán, ya han iniciado nuevamente los trámites, a través de su abogado, y presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Mary Fraga insiste en que los jueces están pasando por alto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y no entiende para qué existe ese documento si no se utiliza.