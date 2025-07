La increíble oferta al DJ de un pueblo de Lugo, pinchar antes del concierto de Jennifer López en Pontevedra: “Me quedé mudo”

Un golpe de suerte en la vida. A veces nos pasa pero es tan inesperado que nos resulta difícil de creer. Eso es lo que le ocurrió a un discjockey local, vecino de Foz (Lugo), elegido para encargarse de la warm up session del concierto de Jennifer López en Pontevedra, el martes 8 de julio, enmarcado en su Gira Up All Night Live 2025.

Hasta que entró en el recinto del concierto y se puso a los mandos de su mesa de sonido no se lo terminó de creer, es Rubén Alonso, de nombre artístico Dj Iampiti.

El día anterior a la actuación de JLo en Pontevedra, el lunes 7 de julio, se puso en contacto con él un amigo de una promotora de Lugo y le ofreció un trabajo: calentar el ambiente para una artista en su concierto en Pontevedra. Rubén preguntó quién era la artista... La respuesta le dejó "en shock": "Oye que hay un evento en Pontevedra este martes, ¿te interesa?, es para hacer la previa de un concierto. Y yo 'sí claro, claro que me interesa, ¿quién toca en el concierto?' Ah no te has enterado... no ¿quién? JLo, ¿quién? JLo... ¿cómo que JLo, Jennifer López? Sí, sí, Jennifer López... ¿estás de coña?".

Cedida Rubén Alonso en la 'warm up session' de Jennifer López en Pontevedra

Aceptó, por supuesto, y tuvo que anular un show que ya tenía comprometido. Empezó a prepararse..., no sin dudas pensando que le estaban gastando la broma de su vida. Empezaron a llover llamadas de gente que se había enterado, y eso le desmarcó porque apenas había confiado el curioso encargo a tres amigos cercanos. Ni siquiera había publicado nada en redes porque no terminaba de creérselo. El lunes volvía de un viaje, llegó tarde y sólo pudo preparar algo el mismo martes por la mañana. En plan exprés revisó el Instagram de Jennifer López para ver qué tipo de canciones compartía ella y saber qué música le motiva y también preguntó a Chat GPT. Necesitaba saber con que artistas no tenía feelling para no poner música de ellos. No quería hacer nada que molestara a la diva.

miles de fans "no se veía el final"

Reconoce que no tuvo tiempo de preparar casi nada, así que el día del concierto tiró de su conocimiento musical y experiencia pinchando y se puso frente a un ejército de fans encima de un macro escenario: " Había miles de fans, no se veía el final”. Rubén ya tenía experiencia en escenarios grandes, pero a nivel local y nunca teloneando a un artista de la categoría internacional de Jennifer López.

Reconoce que se fue a Pontevedra con la mosca detrás de la oreja, sin terminar de creérselo. Insistió mucho a su amigo en si era una broma, éste repuso que una broma de esa magnitud no hace. Pero las dudas no se disiparon hasta que pasó los controles de seguridad del concierto, férreos por cierto, y atravesó el cordón de personal de la organización. Cuando al fin estaba dentro pensó: "Buah, pues sí que era verdad". Los que hasta entonces parecía una paranoia se convirtió en una dulce realidad.

el remedio universal: apagar y encender

Y todavía tuvo que superar un susto, por si el estrés de semejante encomienda no fuera ya suficiente. Su mesa de sonido había sido cubierta por el personal del concierto con una manta, para protegerla del tremendo sol que pegaba. El problema es que al retirar la manta para empezar a pinchar estaba abierto el menú de preferencias y se desconfiguraron unos parámetros: "Empezamos bien... tuve que apagar la mesa corriendo y volver a encenderla para calibrar todo. No se me ocurrió otra cosa".

Funcionó, empezó el show, con canciones tranquilas porque su trabajo era calentar el ambiente para otro artista, no era su espectáculo. Así que pinchó suavecito y fue "in crescendo" para dejar la pista caliente para Jennifer López. Desde que puso la primera canción se concentró absolutamente, se olvidó de todo lo demás e hizo lo que mejor sabe hacer. Como él nos cuenta, ya hoy saboreando la vivencia, "fue bestial".