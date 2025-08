El curioso sistema de reserva de uno de los monumentos naturales más visitado de Galicia: "Si vienes en taxi o desde algún hotel sí que puedes"

La llegada de agosto se nota en La Mariña con una mayor afluencia de gente, sobre todo en playas y, entre ellas la de As Catedrais, en Ribadeo, que ya tiene casi agotados los pases para el mes de agosto. A estas alturas sólo queda libre la última semana de agosto y cuatro días de la penúltima. El resto está todo cogido. Al menos todo lo que se puede reservar de forma individual. Apenas quedan los pases que se pueden adquirir si te alojas en un establecimiento hostelero de Ribadeo o si te acercas en taxi o autobús a visitar el arenal.

Los que tienen la suerte de poder pasearla, eso sí, salen muy convencidos, como nos cuenta a pie de playa alguno de los visitantes: "Está muy chulo", "Muy bonita pero un poco masificado, demasiada gente", "Merece mucho pensar en sacar el ticket y pensar que realmente se puede controlar un poco la masificación de gente, a pesar de que nos ha costado un poquito verla también", "Un espectáculo", "Todo chulísimo, la playa de las Catedrales preciosa, para repetir", "Los acantilados son espectaculares los cortes que tiene"...

sin pase no pasas

Pero mucho ojo, en los meses de verano es mejor no arriesgar, si no has tramitado el pase, en la página ascatedrais.xunta.gal, es mejor no ir porque no vas a poder pasar sin ese salvoconducto (que es gratuito). Eso le ocurrió este domingo a una familia que venía a verla desde Barcelona: "No hemos podido bajar, está lleno hasta el 18 de agosto, no hemos sacado el pase, pero bueno... son vacaciones, no pasa nada". Nos explican que "si vienes en taxi, desde algún hotel sí que puedes, pero por libre no".

Este hecho es algo que lamentan algunos de los vendedores ambulantes apostados en el entorno del arenal. Así lo señala Patricio, quien explica que se nota un bajón en el número de visitantes permitidos: "Lo que sí ha llegado a oído nuestro que han bajado 1.500 personas menos que pueden entrar con pase, entonces, si queremos fomentar el turismo qué pasa. Entiendo que antiguamente eran 15.000 personas, que era mucha gente, perjudicial si había un accidente, había cola para salir, cola para entrar. Eso lo entiendo. De 15.000 a 4.900 hay bastantes, ahora tengo entendido que hay 3.500 nada más, es lo que encuentro mal de esta temporada".

Probablemente se refiere este vendedor a la reserva de algunos pases para que sean los establecimientos hoteleros o los autobuses o taxis de Ribadeo los que puedan facilitar los pases a sus clientes y usuarios. Una medida que busca repercutir el tirón de la playa de As Catedrais en la economía local de Ribadeo, ya que el acceso al arenal es gratuito y no reporta beneficio directo alguno.

las ventas van bien y el tiempo acompaña

Al margen de esto, el tiempo y las visitas están permitiendo que esos vendedores ambulantes del arenal puedan desarrollar su trabajo y recauden también ganancias, como explica Martiño, un argentino-gallego ubicado en el paseo de acceso al arenal: "La verdad es que el mes de julio anduvo bien, con mucha gente, y ahora me parece que mejor, ahora que empezó agosto mejor vamos a ir, para vender bien".

COPE Martiño vende bolsos artísticos de As Catedrais

Además el tiempo no se está portando nada mal este verano como reconoce Patricio, "de clima muy bien, porque el año pasado a esta altura tuvimos más o menos diez días que no pudimos trabajar, en cambio este año ha sido un día que tuvimos un poquito de dificultad por el viento pero ya está".