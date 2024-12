De carpintería en un garaje a promotora de obra completa, 70 fructíferos años de Mobles Folgueira

David Díaz, conocido por todos como David Folgueira, aterrizó en Mobles Folgueira con apenas 17 años, para un contrato de sustitución de un mes. Hoy, 29 años después, sigue allí y ahora es el gerente de la empresa.

No dudó ni un segundo en hacerse cargo de ella cuando, en el año 2008, el hijo de los fundadores le ofreció gestionarla. Y a día de hoy sigue sin dudar ni un segundo, ni sobre fantasmas competidores ni sobre futuros inciertos.

Ha superado dos crisis, la de 2008 y la de la pandemia en 2020, y está muy seguro del trabajo que realizan él y su equipo, de la calidad y el servicio que ofrecen a sus clientes. Junto a él, al frente de la tienda están su mujer, Mónica Regodeseves, y Daniel Fernández.

David cogió las riendas de un negocio con solera y prestigio y ha sabido mantenerlo en el tiempo, hacerlo crecer y adaptarlo a los cambios constantes de las modas.

Nacido en un garaje

Desde un pequeño garaje en la parroquia de Áspera, en Barreiros (Lugo), donde nació hace 70 años de la mano de Doña Rufina y su marido Don Paco, hasta la gran nave que ocupa hoy día en el polígono de Barreiros.

COPE Dormitorio de Mobles Folgueira

Lo primero que se vendió en aquel garaje fue un dormitorio completo, a sugerencia del dueño de una mueblería de Lugo. Se vendió en apenas una semana. Tras eso le encargaron un par de dormitorio más, que se vendieron igual de rápido. Había nacido una empresa de muebles.

Metidos en obra total

Fue creciendo, ocupando nuevos terrenos, tiendas y diversificando el negocio pero siempre manteniendo muy viva la raíz: la carpintería. Y así lo conserva David, con la carpintería como corazón de una mueblería que no sólo vende muebles sino que saca adelante el trabajo de obra total. Desde el montaje de suelos, marcos o cocinas hasta el amueblado completo al dictado de los decoradores. Y no sólo en una casa sino en grandes negocios como hoteles, apartamentos o casas rurales. Ahora son proveedores de hostelería.

COPE Entrada con aparador y sillones al fondo

Entre sus clientes nos cuenta que los primeros apartamentos que montaron fueron los de la pensión A Lume Manso, en Barreiros, hace 12 años. Y el punto de inflexión, en el que se transformaron a sí mismos y se adentraron en la obra completa, fue el Hotel Vendaval en San Miguel de Reinante (Barreiros).

Después de eso vinieron muchos más y se han convertido en especialistas en obras de grandes magnitudes.

Ikea no es competencia

Con esos mimbres que sostienen la empresa, David no tiene dudas sobre las nuevas multinacionales que fabrican en serie y ofrecen unos precios muy bajos. Asegura que no son su competencia, “restan ventas sí, pero no son competidoras, yo nunca consideré que esa gente pueda ser nuestra competidora, ni lo consideré ni lo considero, porque sería completamente imposible”.

A su juicio no pueden ser competencia de las mueblerías tradicionales, “ni con los precios ni con las formas de vender”. David explica que “si lo vemos así, creo que nuestro negocio está equivocado”. Entre otras cuestiones porque las mueblerías profesionales ofrecen un trato directo y garantía casi de por vida en un mueble. Además de que no te lo tienes que llevar a casa por piezas para ponerte tú a montarlo.

COPE Salita de Mobles Folgueira

Sin miedo al futuro

Con lo que lleva vivido y aprendido, David afirma que no tiene miedo al futuro. Quiere consolidar el negocio, mantenerlo en la línea en la que se mueve actualmente, “desde el punto de fabricación e ir de la mano de los decoradores, ahí está nuestro negocio”. Concluye David con una reflexión: “Pienso que cuando llevas un negocio si estás más preocupado por la competencia que por tu propio trabajo... creo que estás haciendo algo mal”.