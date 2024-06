"Un caballero de los que ya no existen", último adiós al vecino de O Vicedo fallecido en accidente

Un corazón dibujado en la arena, a pie de playa en Arealonga, unas cuantas velas, claveles y unos globos, blancos y azules como la bandera de Asturias. Sencillo pero organizado desde el corazón. Así ha sido este jueves la despedida de los amigos y vecinos de Manuel Maxide, en O Vicedo.

Varias decenas de personas se han citado en el arenal al que él solía ir a pescar para recordar a un hombre "amable, simpático, amigo de todos", que intentaba ayudar siempre que podía. "Un caballero de los que ya no existen", como lo define una de las impulsoras del homenaje, Mónica Quelle.

Todos hicieron un círculo y dijeron unas palabras en recuerdo de Manuel, porque no pudieron acudir a su entierro, que se celebró en Asturias, ni velarlo. Todo ocurrió muy rápido después del trágico accidente de San Román. Y se quedaron con el duelo, su ausencia y la necesidad de una despedida. Por eso han diseñado este emotivo acto, sencillo pero muy especial.





Entre las palabras que se escribieron para él, y no llegaron a pronunciarse porque las lágrimas ahogaban la garganta, las que escribió Mónica Quelle que compartimos aquí:

"Encantador, entrañable, consejero... un caballero de los que ya no existen, con un máster de vida y muy amigo de sus amigos. Divertido y sonriente, de las mejores personas que he conocido. Te fuiste sin decir nada ¡porque así eras tú de generoso! Te vamos a echar de menos 'Asturiano', pero allá donde estés sé que harás felices a los que estén contigo... y no te digo que descanses porque sé que no lo harás. Un abrazo al cielo".

Unas palabras sentidas para mandar un adiós al cielo, desde el corazón, mar por medio.