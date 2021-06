Así se llevará a cabo la "renumeración" de las calles focenses

El Concello de Foz ha procedido a la contratación, con cargo al Plan Único 2021 de la Diputación de Lugo, de la nueva numeración del callejero del término municipal.

El alcalde, Fran Cajoto, ha señalado que "actualmente la numeración está sobre unos planos del año 1995 desactualizados, sobre los que se fueron anotando a mano las nuevas numeraciones. La pérdida o extravío de esta documentación constituiría un grave problema para trámites tan habituales como los empadronamientos. Además, los planos no son fieles a la realidad, ya que en la cartografía no se incluyen numerosas viviendas y hay errores de localización, por lo que no se puede realizar un trabajo fiable y preciso".

El regidor municipal añadió que "la creación de la nueva base de datos, que se hará sobre un sistema de información geográfica GIS, vendrá a resolver este problema. Es muy habitual que distintas viviendas compartan el mismo número con el añadido de una letra. Además ciertas direcciones no se reconocen en aplicaciones tan empleadas cómo Google Maps y esto genera problemas con los servicios de correo y paquetería, que no localizan muchas viviendas. Debemos poner solución a este problema".

El alcalde focense comunicó además que se aprovechará la ocasión para nombrar calles que están aún sin nombre: "En el casco urbano hay varios ejemplos, como la calle que conecta la Avenida Álvaro Cunqueiro y la Rúa do Pilar a la altura de la Pastelería Anduriña. Se hará una propuesta buscando el mayor de los consensos y mejorando de esta forma la localización de todos los portales".

Cajoto destacó que "el trabajo no se limita al casco urbano, sino que se extiende a todo el ayuntamiento. Es por eso que el plazo de ejecución se elevó a ocho meses de trabajo, para un importe de adjudicación de 17.908 euros".