Arde de madrugada un coche aparcado en el muelle de Porcillán de Ribadeo (Lugo)

Susto en Ribadeo (Lugo) esta madrugada en la que ha ardido un vehículo, estacionado en el aparcamiento que hay en el muelle deportivo de Porcillán, frente al Restaurante Marinero.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Los bomberos actuaron con espuma sobre el vehículo en llamas

El coche estaba envuelto en llamas cuando un particular alertó al 112 Galicia y se desplegaron los medios de emergencia: Bomberos de Barreiros, Guardia Civil y Protección Civil. Los bomberos actuaron con espuma sobre el vehículo, las llamas se apagaron pero el coche quedó completamente calcinado. No pudieron evitar que el fuego alcanzase a un turismo que estaba estacionado cerca del primero. Ninguna persona resultó herida.

Ocurrió a las dos de la madrugada de este martes y en apenas media hora estaba solventado el suceso y normalizada la situación.

Desde el 112 Galicia explican que los responsables del hotel de enfrente dieron la voz de alarma avisando de que ardían varios coches. El saldo definitivo fue un vehículo completamente quemado y un segundo afectado por las llamas. Las fuerzas del orden se encargarán de investigar el suceso para saber si el fuego fue provocado.