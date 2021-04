Aprobado el presupuesto municipal viveirense, que ascenderá este año a 13,1 millones de euros

El pleno ordinario de este martes en el Concello de Viveiro aprobó el presupuesto municipal para el ejercicio 2021, gracias al acuerdo establecido entre el equipo de Gobierno del PSdeG-PSOE y el grupo municipal Por Viveiro, dando de este modo continuidad a la fórmula ya pactada en 2020.

El montante del presupuesto de este año asciende a 13,1 millones de euros, un millón de euros menos que en el 2020, tanto en ingresos como en gastos.

Tal y como se explicó en la Comisión Informativa de Economía e Facenda, una gran parte de esta reducción está motivada por el cambio de tasa por tarifa en los recibos del agua y basura, que fue aprobado en pleno en base a la legislación vigente.

Otra parte de esta reducción en el presupuesto deriva de la obra ya realizada en base a la sentencia referida al inmueble situado en la calle Nicolás Cora Montenegro, 50.

Al tratarse de una bajada idéntica en el capítulo de gastos e ingresos, esto no afecta a la prestación de ningún servicio.

Partidas sociales y reactivación económica

Entre las diversas partidas, hace falta destacar que el ayuntamiento mantiene las ayudas a asociaciones culturales y deportivas.

En subvenciones nominativas a clubes deportivos se incluyen un total 57.300 euros a repartir entre 23 asociaciones o entidades deportivas.

Para eventos deportivos organizados por estos colectivos, se recogen 31.000 euros. En el campo cultural, se recogen 41.000 euros.

Entre las subvenciones nominativas, también se incluye una a la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer, consignando un total de 15.000 euros.

Siguiendo la línea del ejercicio anterior, se seguirá apoyando el tejido empresarial de hostelería y comercio con la concesión de dos subvenciones, por un importe total de 15.000 euros, a las asociación comerciales del municipio -10.000 euros para la Asociación del Centro Comercial Histórico y 5.000 euros para la Asociación Beiras de Viveiro- para campañas promociones comerciales, así como también con la exención ya aprobada en pleno de la modificación de las ordenanzas 13 y 6, eximiendo de la tasas por la instalación de terrazas en la hostelería y de los pagos de las licencias por nuevas actividades o por cambio.

En relación al Plan de Reactivación Económica iniciado el pasado año, en los presupuestos de 2021 se incluye una cantidad de 200.000 euros, con cargo al Plan Único de la Diputación de Lugo, destinada a subvenciones para la ayuda a establecimientos de hostelería y comercio en general.

Una parte irá destinada solamente a la hostelería, que está previsto que se haga a través de un convenio con la Xunta de Galicia, dentro del segundo Plan de Rescate autonómico, en el que se incluirá una partida propia del ayuntamiento viveirense de 1.000 euros por establecimiento.

Otra parte irá destinada a aquellos comercios y establecimientos que, por diversos motivos, no pudieron beneficiarse y alcanzar las subvenciones convocadas por el ayuntamiento en el pasado ejercicio, incluidos aquellos que el año pasado no podían optar a estas ayudas y también aquellos que, solicitándolas, en ese momento no cumplían los requisitos, concediendo un importe de 850 euros a cada beneficiario de esta línea de ayudas.

En este plan también se entienden incluidas las exenciones de las ordenanzas referidas; la cuantía destinada a emergencia social, que asciende a 45.000 euros y el acuerdo con la empresa concesionaria del servicio de agua para no cobrar el recibo de agua y basura para los locales que estuvieron cerrados forzosamente por la pandemia durante dicho período.

El próximo 9 de abril se cobrarán los recibos de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillas, depuración de aguas residuales y recogida de basuras correspondientes al primer trimestre de 2021.

El descuento a los establecimientos cerrados en este primer trimestre se hará efectivo en el cobro de los recibos correspondientes al segundo trimestre de este servicio.

Cabe destacar, finalmente, que estos presupuestos incluyen la cantidad de 200.000 euros para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), con cargo al Plan Único de la Diputación de Lugo.