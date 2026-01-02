La Xunta licita la ampliación del IES Muralla Romana de Lugo por 1,6 millones de euros

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación las obras de ampliación del IES Muralla Romana de Lugo, una actuación que contará con una inversión de 1,6 millones de euros y que permitirá dar respuesta al aumento de alumnado de Formación Profesional en el centro.

La obra, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, se ejecutará a lo largo de 2026 y se enmarca en el Plan de nueva arquitectura pedagógica. Con esta intervención, el instituto ganará casi 900 metros cuadrados de superficie.

Para llevar a cabo la ampliación será necesario demoler una edificación existente de 167 metros cuadrados y construir un nuevo volumen de 892 metros cuadrados, distribuido en tres plantas y conectado al edificio actual mediante corredores en cada nivel.

El nuevo edificio contará con una escalera central que comunicará las tres plantas. En la planta baja se ubicarán dos aulas, dos aulas de apoyo, un departamento de profesorado y una sala de comunicaciones. Las plantas primera y segunda dispondrán de tres aulas y un departamento docente en cada una.

La ampliación mantendrá el mismo lenguaje arquitectónico que el edificio actual, con fachada de ladrillo y sistema de aislamiento térmico SATE. La cubierta será a dos aguas en la zona de aulas, mientras que la conexión con el edificio existente se resolverá mediante una cubierta plana.

Inversión educativa en Lugo

Esta actuación forma parte de las primeras obras educativas comprometidas por la Xunta para este año, un total de 16 en toda Galicia, con una inversión conjunta de más de 16 millones de euros. A lo largo de 2026, la inversión global del Gobierno gallego en centros educativos alcanzará los 73,6 millones de euros, un 4% más que el año anterior.

En el caso de Lugo, la Xunta está invirtiendo 18 millones de euros en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica, con actuaciones ya finalizadas, en marcha o comprometidas, como la rehabilitación integral del IES Lucus Augusti, el nuevo edificio de cocinas del IES Sanxillao, la central de biomasa de la nueva manzana educativa o la rehabilitación de varios centros educativos de la ciudad.

Entre las obras más inminentes figuran la ampliación del IES Muralla Romana y la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe de Nadela, con una inversión de 1,4 millones de euros.