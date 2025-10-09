Vecinos del casco histórico se quejan por el modo en el que pasa el bus urbano por las calles peatonalizadas en Lugo

Los vecinos del centro han solicitado una reunión con el área de Mobilidade para tratar de mejorar el servicio en el casco histórico

Las obras de peatonalización en el casco histórico están finalizadas. Atrás han quedado años de restricciones, con las principales calles del centro levantadas. Los buses urbanos retomaron las líneas habituales por el recinto amurallado el pasado 15 de septiembre. En principio, parecía una buena noticia. Recuperar la normalidad después de años empantanados por sucesivas prórrogas en la ejecución.

L os buses de las líneas 7, 8, 9 y 12 regresaron a su recorrido habitual, de modo que suben por la Rúa Montevideo hasta el cruce con Quiroga Ballesteros -la calle donde se encuentra el mercado municipal y la plaza de abastos-, donde hay una parada.

Sin embargo, apenas unas semanas después de que el servicio haya quedado restablecido en esa zona de la ciudad, vecinos del casco histórico se quejan por el modo en el que pasan los buses por las calles recientemente arregladas.

Ramudo Así ha quedado la Rúa Montevideo tras las obras de peatonalización

¿Qué esta sucediendo?

La Asociación de Veciños Centro de Lugo se queja porque algunas baldosas de granito colocadas en en el entorno de la puerta de San Fernando ya se han movido, con el consecuente riesgo de caídas para los peatones. Este colectivo piensa que esa circunstancia puede ser debida al “peso de los buses” que ahora transitan por esas calles.

También lamenta que algunas de las piedras colocadas como pavimento de las calles peatonalizadas estén ya “manchadas de aceite”, aparentemente también por el paso de los transportes colectivos. Además, la asociación afirma que algunos de los buses son muy grandes y están estropeando los árboles plantados, por ejemplo, en la Rúa Montevideo, donde ya han aparecido ramas rotas.

Asociación de Veciños Centro de Lugo Piedras levantadas en una de las zonas recientemente peatonalizadas

Asegura, además, que los buses también “pasan a demasiada velocidad” por el centro, lo cual ya ha provocado quejas por parte de numerosos vecinos.

Por todo ello, esta asociación vecinos ha pedido una reunión con el área de Mobilidade, que dirige Rubén Arroxo. Ahora, sus representantes están esperando para mantener ese encuentro y plantearle al teniente de alcalde sus propuestas.

Entre ellas, la posibilidad de que accedan al casco histórico vehículos eléctricos, dado que se trata de una zona de bajas emisiones, y de menor tamaño.