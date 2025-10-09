Down avisa de papeletas no validas de su lotería de Navidad

Atención si tienes papeletas de lotería de Navidad de Down Ávila o estás pensado en comprarlas porque la Asociación ha avisado de papeletas no validas de su lotería de Navidad

Todo ha sido consecuencia de un error de la imprenta que tiró al contenedor de papel talonarios que no cumplían los requisitos sin destruirlos previamente. ATENCIÓN porque no son válidos: No cuentan con el sello y tienen una tipografía que no es correcta.

Estas papeletas no tienen ningún valor y pueden llevar a equívoco si alguien las ha recogido o posteriormente intenta venderlas.

Son participaciones que no están selladas por la asociación, condición indispensable para darles validez, tampoco cuenta con otros elementos obligatorios. Hay diferencias en el logotipo, concretamente en la «D» y la «O» de DOWN que aparece en la papeleta. Las que identifican a la asociación tienen una mancha blanca en la D y una sonrisa en la O.

Desde la Down Ávila, quieren aclarar que “No se trata de un intento de estafa ni nada parecido ya que ha sido un problema de la imprenta encargada de hacer las papeletas de la lotería de este año que al deshacerse de las que no cumplían con los requisitos no las destruyó previamente”.

Insisten desde la Asociación que “ante cualquier duda con las papeletas se les consulte para que no haya duplicidades y porque las que no cumplen las condiciones no son legales y no permitiría cobrar premio” en caso de resultar agraciada en el sorteo del 22 de diciembre.