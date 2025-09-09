Ya se ve la luz al final del túnel: Transportes finaliza las obras del paso soterrado de Oural para conectar Lugo con el AVE en Ourense

Adif ha movilizado una inversión de unos 626 millones de euros, de los que ya ha ejecutado más de 507 en la renovación integral de la línea Lugo-Ourense

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado la construcción del túnel de Oural, en el municipio lucense de Sarria, “un hito en el desarrollo de la renovación integral y modernización del corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo”, para conectar la capital lucense con la red de alta velocidad en la ciudad de As Burgas.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, “la puesta en servicio de este túnel tendrá lugar el próximo 23 de septiembre”.

El nuevo túnel, de 1,9 kilómetros de longitud y 52 metros cuadrados de sección, albergará, en su configuración definitiva, una vía única electrificada montada sobre placa de hormigón. Las labores de conexión con la red ferroviaria se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de septiembre, incluyendo un simulacro del plan de autoprotección de Adif.

Durante esos días, informa el Ministerio, habrá un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de los viajeros. En concreto, el operador ferroviario pondrá a disposición de los usuarios 22 autobuses para cubrir ocho rutas: seis de media distancia con transbordos por carretera entre Rábade, Ourense, Monforte de Lemos y Lugo; y dos rutas de larga distancia Madrid - Lugo, con autobuses en el tramo entre Lugo y Monforte de Lemos.

El nuevo túnel contará con tres salidas de emergencia (una cada 500 metros, aproximadamente), que conectarán con la galería de evacuación en la que se convertirá el actual paso subterráneo -las obras para acondicionar la antigua estructura a su nuevo uso comenzará cuando entre en servicio el túnel recientemente finalizado-.

Cedida El túnel que será puesto en servicio el 23 de septiembre tiene 1,9 kilómetros de longitud

“El nuevo túnel de Oural es una de las principales actuaciones de la ambiciosa renovación integral que Adif está llevando a cabo en la línea Ourense-Monforte de Lemos-Lugo (de 117 kilómetros), que conecta con la red de alta velocidad en Ourense”, precisa el comunicado.

“De esta manera, se refuerza la fiabilidad y capacidad del trazado, además de renovar y ampliar estaciones como las de Monforte, Sarria, Os Peares y Lugo. Para ello, Adif ha movilizado una inversión de unos 626 millones de euros, de los que ya ha ejecutado más de 507”, añade.

Cedida Adif ha movilizado ya más de 500 millones de euros en la renovación integral de la línea entre Lugo y Ourense

El proyecto también comprende la renovación de todo el material de vía (carril, balasto, traviesas), el refuerzo de estructuras (puentes y túneles), desmontes y terraplenes, y la adaptación de los gálibos de los puentes y túneles de la línea.

Además, incluye la electrificación del tramo Monforte-Lugo y la adaptación a 25 kV de la actual electrificación del trayecto Ourense-Monforte, así como la renovación de sistemas de señalización y telecomunicaciones, la modernización de la estación de Monforte y la construcción de la nueva estación intermodal de Lugo.