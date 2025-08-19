Toda ayuda es bienvenida: el Concello de Lugo envía un destacamento de bomberos para ayudar a extinguir el mayor fuego de Galicia

El sargento Óscar Freire lidera el destacamento de bomberos que se desplaza de Lugo a Quiroga

El Concello de Lugo ha enviado este martes un destacamento especial del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a Galicia.

La unidad, que se desplaza al puesto de mando avanzado en Quiroga, está formada por un total de 16 efectivos entre bomberos y mandos.

El operativo se estructura en turnos de cuatro o cinco profesionales cada día, con un mando responsable en cada grupo.

El desplazamiento incluye un vehículo de extinción, otro de transporte de personal y materiales, así como el equipo completo de intervención en incendios forestales, con el objetivo de garantizar autonomía y capacidad de respuesta inmediata sobre el terreno.

Concello de Quiroga Incendio forestal en Quiroga

"ENTREGA, SERVICIO y SOLIDARIDAD"

La concejala de Cohesión Territorial, Ana González Abelleira, acompañó al equipo antes de su salida y puso en valor "la entrega y capacidad de respuesta de los bomberos lucenses, que una vez más muestran su vocación de servicio público y su solidaridad con quien está sufriendo las consecuencias de los fuegos".

La edila lucense añadió que "la ciudadanía de Lugo puede sentirse orgullosa de contar con un servicio preparado y comprometido, que responde con eficacia tanto dentro como fuera de nuestra ciudad".

"COORDINACIÓN" PARA "ARRIMAR EL HOMBRO"

El edil de Xuventude, Urbanismo e Deportes, Jorge Bustos, también estuvo presente en la salida del destacamento y agradeció "el esfuerzo de los profesionales", recordando que "la coordinación entre administraciones es clave en estos momentos críticos" y el Concello de Lugo "está siempre dispuesto a arrimar el hombro".

El despliegue de los bomberos de Lugo en Quiroga responde a una llamada de colaboración con el resto de cuerpos de emergencia gallegos, en el marco de una emergencia que requiere sumar fuerzas para contener los focos más virulentos.

De este modo, Lugo se suma de nuevo a la red de solidaridad y cooperación entre ayuntamientos que permite reforzar la lucha contra los fuegos y ofrecer más seguridad a las personas afectadas.