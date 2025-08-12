Un incendio calcina 200 hectáreas de monte en otro municipio de la montaña de Lugo: "Ha sido provocado casi al 100%"

La alcaldesa de Samos, Chus López, asegura que el incendio de Santalla ha sido provocado

La alcaldesa de Samos, Chus López, ha asegurado que el incendio forestal que afecta desde la última hora de este lunes a la parroquia de Santalla "ha sido provocado casi al 100%".

En declaraciones a COPE Lugo, la regidora indicó que el fuego se inició poco antes de las once y media de la noche "al lado de la carretera, justo cuando pasó un coche", y además "en dos focos diferentes" por lo que, a falta de confirmación oficial, sospecha que pudo haber sido intencionado.

Desde la Consellería de Medio Rural han indicado que el fuego, que continúa activo, afecta a unas 200 hectáreas de terreno, y que hasta el momento se han movilizado para su extinción un técnico, dos agentes, ocho brigadas, cinco motobombas y tres palas.

ZONA "MUY COMPLICADA" CERCA DE O COUREL

Según la alcaldesa de Samos, afecta a una zona "muy complicada", que linda con las "montañas de O Courel", por lo que es "difícil el acceso".

No obstante, Chus López también quiso tranquilizar a la población al asegurar que "no hay ningún núcleo habitado" afectado de momento.

"El fuego está relativamente cerca de Vilar do Robledo, y también están ahí Santalla de Arriba y Trascastro, pero en principio no tendrían problema", señaló.

"Hasta el momento no corren peligro, pero hasta que esté apagado nunca sabes", indicó la alcaldesa, quien también avanzó la posibilidad que que pueda "llover" en las próximas horas.

"Ojalá que descargue", rogó Chus López.

INCENDIO CONTROLADO EN A FONSAGRADA

En lo que respecta a la provincia de Lugo, también continúa controlado pero sin extinguir hasta el momento otro incendio forestal, que afecta desde el pasado martes a unas 150 hectáreas de terreno en el municipio de A Fonsagrada, concretamente en la parroquia de Monteseiro.

Para su extinción se movilizaron, hasta el momento, seis técnicos, 60 agentes, 89 brigadas, 85 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y ocho aviones.