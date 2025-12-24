Los Tardeos de Nochebuena y Fin de Año regresan a la Rúa Obispo Basulto de Lugo

La organización del evento corre a cargo de Lugo Monumental, en colaboración con los establecimientos locales Tapería Beira, El Riba, Jazz & Beer, Mazzamurelli, People y Taberna Daniel, junto con la empresa de comunicación Atalaya. La fiesta comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta las 20:00 horas, permitiendo disfrutar de una programación variada con música en vivo y sesiones de DJ.

Los artistas invitados incluyen a conocidos DJ’s como DJ Ello, Lopqui DJ, Fetén DJ y Quimbo Beats, quienes se encargarán de amenizar las tardes con estilos musicales diversos, creando un ambiente festivo y dinámico para todos los asistentes. Un horario pensado para todos

El formato de los Tardeos de Basulto ha sido una de las claves de su éxito. Al celebrarse durante el día, se busca ofrecer un espacio para disfrutar de la música y la fiesta sin que interfiera con el descanso nocturno de los vecinos. Este horario también facilita la participación de un público más diverso, desde familias con niños pequeños hasta aquellos que desean disfrutar de un ambiente festivo sin comprometer sus compromisos nocturnos.

Otro de los aspectos que ha hecho que el evento sea tan popular es su capacidad para permitir la conciliación familiar y laboral, especialmente en fechas como Nochebuena, cuando muchos trabajadores del sector de la hostelería, que normalmente trabajan por la noche, pueden disfrutar de la fiesta durante el día.

Beneficios para el casco histórico

Los Tardeos de Basulto también cuentan con el apoyo del Gobierno local. El Teniente de Alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha expresado su apoyo al evento, destacando la importancia de facilitar la tramitación de permisos y el buen desarrollo del evento, que contribuye a mejorar el ambiente en la zona y a dinamizar el comercio local.

Además, el formato diurno ha resultado muy bien recibido por los residentes de la zona, que no se ven tan afectados por el ruido o el caos de las fiestas nocturnas, lo que ha favorecido un ambiente más relajado y accesible.

¿por qué asisitir?

Los Tardeos de Basulto se han consolidado como una de las citas más esperadas de las fiestas navideñas en Lugo, no solo por la calidad de su música y ambiente, sino por el enfoque inclusivo y accesible que promueven. La variedad de actividades y la posibilidad de disfrutar de la fiesta en un horario que se adapta a las necesidades de todos hace de este evento una excelente opción para despedir el año o celebrar las festividades de Nochebuena de manera diferente La celebración de este tipo de acciones continúa demostrando que las fiestas diurnas pueden ser una alternativa perfecta para quienes buscan disfrutar de la música y el ambiente festivo sin comprometer sus horarios ni interferir con otras actividades nocturnas. La propuesta de Lugo Monumental, con la colaboración de los establecimientos de la zona, asegura que tanto residentes como visitantes podrán disfrutar de un evento único en la ciudad.