Saca una pistola cuando lo perseguía la Policía Local de Lugo por su participación en una pelea multitudinaria

Agentes de la Policía Local de Lugo han detenido a dos individuos que se vieron implicados en una pelea multitudinaria en una conocida zona de copas de la ciudad, a uno de ellos por intentar agredir a otra persona con un cristal y a otro por amenazarlos a ellos con un arma de fuego cuando intentaba huir del lugar de los hechos.

Según la información facilitada por la Policía Local, los hechos sucedieron el pasado 21 de septiembre, cuando varias patrullas fueron avisadas por la sala operativa del 092 de que en la zona de Marina Española se estaba produciendo una pelea entre varias personas.

Al llegar, los agentes se encontraron a cinco personas que intentaban agredir a otro individuo, por lo que se interpusieron entre ellos para separarlos. Sin embargo, uno de los supuestos agresores tuvo que ser inmovilizado, dado que llevaba un cristal en la mano con el que pretendía atacar a la víctima.

sacó una pistola

Mientras unos policías reducían a ese sospechoso, otros agentes salieron en persecución de otro de los agresores, que trataba de huir del lugar.

Fue interceptado a pocos metros, pero al girarse, esgrimió contra ellos un arma de fuego, que al final resultó ser de aire comprimido.

Fue desarmado y, al igual que otro sospechoso, detenido y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen diligencias para el Juzgado de Guardia.