COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

FÚTBOL

La Justicia da la razón a Pedro Rocha y anula su inhabilitación por parte del TAD

El Juez del contencioso-administrativo considera la resolución “contraria a derecho” al no escuchar el TAD las alegaciones del propio Rocha “creándole indefensión”

El expresidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha.

EFE

El expresidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha.

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Giro en el caso de la inhabilitación de Pedro Rocha. Tal y como ha podido saber COPE, la Justicia ha dado la razón al expresidente de la RFEF y ha anulado su inhabilitación por parte del TAD

El Juez del contencioso-administrativo considera la resolución “contraria a derecho” al no escuchar el TAD las alegaciones del propio Rocha “creándole indefensión”

El TAD inhabilitó a Pedro Rocha por 2 años y una multa de 33.000 euros por prescindir de los servicios de Andreu Camps como secretario de general de la Federacion. 

Semanas antes a esa conformación, ya se conoció la información de la propuesta puesta en marcha por el propio TAD de inhabilitar a Pedro Rocha, expresidente de la RFEF y anteriormente de la Junta Gestora que dirigió la Federación tras la salida de Luis Rubiales, durante seis años por tres infracciones consideradas muy graves, sin embargo, tal y como adelantó COPE, la inhabilitación era finalmente por 2 años y una multa de 33.000 euros.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking