La Justicia da la razón a Pedro Rocha y anula su inhabilitación por parte del TAD

Giro en el caso de la inhabilitación de Pedro Rocha. Tal y como ha podido saber COPE, la Justicia ha dado la razón al expresidente de la RFEF y ha anulado su inhabilitación por parte del TAD

El Juez del contencioso-administrativo considera la resolución “contraria a derecho” al no escuchar el TAD las alegaciones del propio Rocha “creándole indefensión”

El TAD inhabilitó a Pedro Rocha por 2 años y una multa de 33.000 euros por prescindir de los servicios de Andreu Camps como secretario de general de la Federacion.

Semanas antes a esa conformación, ya se conoció la información de la propuesta puesta en marcha por el propio TAD de inhabilitar a Pedro Rocha, expresidente de la RFEF y anteriormente de la Junta Gestora que dirigió la Federación tras la salida de Luis Rubiales, durante seis años por tres infracciones consideradas muy graves, sin embargo, tal y como adelantó COPE, la inhabilitación era finalmente por 2 años y una multa de 33.000 euros.