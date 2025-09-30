Sigue en directo Tiempo de Juego este martes desde las 18:15h con el Kairat-Real Madrid y Atlético-Eintracht

Sigue en Tiempo de Juego este martes desde la 18:15h la 2ª jornada de la Champions League

Con el derbi madrileño todavía en la memoria, tanto el Real Madrid y el Atlético disputarán este martes sus encuentros correspondientes a la 2ª jornada de la Liga de Campeones.

Cordon Press Atlético y Real Madrid miden fuerzas en el primer derbi madrileño de la temporada.

Los primeros en jugar serán los blancos a partir de las 18:45h en Kazajistán ante el Kairat Almaty, y a las 21:00h será el turno para el Atlético de Madrid ante el Eintracht de Frankfurt.

Además, a las 20:00h se jugará el partido entre el Valencia y el Oviedo que se aplazó este lunes por la alerta roja sobre la comunidad valenciana.

Podrás seguir todos estos encuentros a partir de las 18:15h en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

kairat - real madrid (martes, 18:45h)

El conjunto merengue recibió ante el Atleti un duro correctivo en forma de cinco goles en contra, de primera derrota del curso y de pérdida del liderato doméstico. Más que un aviso para el Real Madrid en su primer examen de exigencia en un inicio de temporada que hasta este sábado había sido impoluto y con luces que sombras.

Pero el duelo ante el Kairat Almaty, a priori rival asequible por ser de nivel inferior a la plantilla blanca, esconde un peligro para el conjunto merengue. Y es el 'eterno' desplazamiento hasta la ciudad kazaja, con más de 11 horas de vuelo hasta una localidad a apenas 400 kilómetros de la frontera con China. Esto ha impedido a los blancos ejercitarse apenas para el partido, para el que tiene alguna baja sensible en defensa.

A las ya conocidas de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, se suma la de Dani Carvajal, lo que obliga a Xabi Alonso a inventar una solución para el lateral derecho, con Raúl Asencio y Fede Valverde como opciones. Así, podría recurrir a esa defensa de tres centrales como en el Ciutat, con Álvaro Carreras actuando en el perfil izquierdo, después de estar muy exigido en el derbi.

POSIBLES ALINEACIONES

KAIRAT ALMATY: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata; Kasabulat, Arad, Jorginho; Mryinskiy, Satpaev y Gromyko.

REAL MADRID: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Camavinga, Ceballos, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

ATLÉTICO - Eintracht (martes, 21:00 horas)

El Metropolitano vivió un día inolvidable el pasado sábado ante el Real Madrid. Una goleada histórica en el derbi ante su eterno rival que busca ser el punto de inflexión para los colchoneros en una temporada que no había arrancado como hubieran esperado. Pero todos los males parecen haber quedado espantados, y ahora el estado de euforia se ha apoderado de la afición del Atlético de Madrid.

Ahora, todo parece ir de cara para un equipo que buscará en su debut como local en Champions lograr su tercera victoria consecutiva. Para ello, el 'Cholo' Simeone espera que su jugador franquicia, el delantero argentino Julián Álvarez, siga en estado de gracia. La 'araña' viene de anotar un doblete en el derbi madrileño frente al Real Madrid y un 'hat-trick' en el duelo anterior liguero ante el Rayo Vallecano, cinco goles en dos partidos que evidencian su gran momento.

Además, para continuar con la buena racha como local ante los equipos alemanes, que sólo ha caído en tres de los 26 duelos que ha jugado, los rojiblancos podrían contar de inicio con el internacional español Álex Baena. El mediapunta volvió en el derbi y sólo necesitó de un minuto para dejar su impronta en el partido en forma de asistencia a Antoine Griezmann. Ahora, ante el Eintracht podría volver a la titularidad más de un mes después.

POSIBLES ALINEACIONES

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Baena y Julián Álvarez.

EINTRACHT FRANKFURT: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Uzun, Skhiri, Chaibi, Knauff; y Burkardt.