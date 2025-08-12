El "reto marrón" se abre paso en la provincia de Lugo: "Gamberrada"

El Concello de Quiroga se ha visto obligado a cerrar este martes las piscinas municipales a causa de un nuevo episodio del conocido como "reto marrón", un juego viral difundido por las redes sociales que consiste en defecar en una instalación acuática de uso público, lo que obliga a su desalojo, cierre y desinfección.

Se trata, en principio, del segundo caso registrado en la provincia de Lugo tras lo sucedido el lunes en el municipio de Monterroso, donde también tuvieron que cerrar la piscina al público por la presencia de heces.

En este caso, el Área de Deportes del municipio quirogués advirtió de la "presencia de excrementos" en los vasos de las piscinas municipales, por lo que "todo apunta" a que se trata de "un nuevo episodio del llamado reto marrón", indicaron.

PISCINA CERRADA HASTA NUEVO AVISO

Siguiendo el "protocolo establecido" y la "normativa sanitaria", el gobierno municipal clausuró la instalación para llevar a cabo "una desinfección integral" y "prevenir cualquier riesgo para la salud pública".

El procedimiento incluye "varios ciclos de hipercloración del agua" y posteriores "análisis bacteriológicos" que certifiquen la "total ausencia de bacterias".

Desde el Concello de Quiroga calificaron de "gamberrada" lo sucedido en la piscina, algo que ha provocado el cierre de estas instalaciones "previsiblemente hasta la jornada de mañana miércoles".

No obstante, desde el propio organismo municipal informarán de "cuando se pueden abrir nuevamente al público".