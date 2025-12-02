Will Falk, el 'murciano sueco', sella su compromiso con el UCAM Murcia hasta 2028

El UCAM Murcia ha anunciado este martes la ampliación del contrato del alero internacional sueco Will Falk hasta 2028. El jugador, de 22 años y 2,03 metros de estatura, está ligado al proyecto universitario desde su etapa júnior y considera al club su segunda casa. "Para mí, el UCAM Murcia es familia, es casa", ha afirmado el jugador. "Desde que yo llegué, me han acogido como uno más de la familia, y siempre han estado ahí para mí, en lo bueno y también en lo malo".

De canterano a hombre de la casa

La evolución de Falk ha sido una constante desde su llegada, destacando por su disciplina y una madurez competitiva que complementa con su intensidad defensiva. "Yo estoy muy agradecido de todo lo que me han hecho aquí, porque al final yo llegué un niño, y ahora he madurado y soy un hombre aquí", ha señalado. En la presente temporada de la Liga Endesa, promedia 1,6 puntos y 2 rebotes en los ocho partidos que ha disputado.

Llegué un niño, y ahora he madurado y soy un hombre aquí" Will Falk Jugador UCAM Murcia CB

Con el paso de los años, Falk ha desarrollado un fuerte sentimiento de pertenencia que le lleva a definirse, mitad en broma y mitad en serio, como un murciano sueco. "He pasado tantos años aquí y me siento tan en casa, entonces, para mí es obvio que soy murciano", ha confesado el alero para explicar su particular gentilicio.