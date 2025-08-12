El asqueroso reto viral que cierra piscinas de toda España llega a un pueblo de Lugo: "Una broma de mal gusto y una marranada"

Eloy Pérez Sindín, alcalde de Monterroso, duda entre el "reto marrón" o la "incontinencia" de un niño

El alcalde de Monterroso, Eloy Pérez Sindín, avanzó que este municipio lucense sancionará al responsable de haber defecado este lunes en la piscina municipal si finalmente se confirma que lo hizo como parte de un juego conocido como el "reto marrón", que se ha hecho viral en los últimos meses.

En declaraciones a COPE Lugo, el regidor señaló que se está tratando de "localizar a la persona responsable" y "si efectivamente fue una broma de mal gusto" y "una marranada de este calibre" tomarán "las medidas que procedan" con el culpable.

"No se puede de ninguna manera poner en riesgo la seguridad de los usuarios, está claro", indicó el alcalde.

¿"RETO MARRÓN" O INCONTINENCIA?

No obstante, Eloy Pérez Sindín avanzó asimismo que de momento "no es seguro" que este suceso esté relacionado con este reto viral.

"Nos llegan informaciones de que pudo haber sido causado por la incontinencia de un niño, por lo que no está confirmado al 100%", advirtió.

ACTUACIÓN "CONFORME A LA NORMATIVA"

No obstante, en la tarde de ayer, "por protocolo", en la piscina de Monterroso actuaron "conforme a la normativa", por lo que procedieron a "desalojarla, cerrarla y proceder a la desinfección del vaso".

Este martes, tras las "pertinentes analíticas" y la confirmación de que el agua es apta para el baño, las instalaciones abrirán de nuevo al público a partir de las 14:30 horas.