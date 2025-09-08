Un regalo de bodas inesperado: Un inodoro lleno de más de 4.000 euros sorprende a los novios en Begonte (Lugo)

Lorena González, de 32 años y vecina de Baamonde (Begonte), y Adrián Paz, de 28 años y natural de Muimenta (Cospeito), vivirán este sábado 13 de septiembre el día más especial de sus vidas: su boda. Después de meses de planificación, la pareja ultima los detalles de la ceremonia religiosa, que se celebrará en la iglesia parroquial de Baamonde.

Como parte de las tradiciones previas al enlace, los novios fueron convocados por los amigos de la novia en un local hostelero de la localidad. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro íntimo para entregar los regalos de bodas terminó siendo una auténtica sorpresa cuando Lorena y Adrián recibieron un inodoro "nuevo", recalcan, lleno de billetes y de monedas. El grupo de amigos, que ideó la broma, se encargó de conseguir las monedas con el objetivo de sorprender a los novios con este regalo único.

más de 4.000 euros en monedas y billetes

ADRIAN Y LORENA

Según relató la pareja, el objeto estaba sellado con poliuretano y, para acceder al contenido, tuvieron que abrir la taza del inodoro por lo que el joven se fue al coche “a buscar herramientas con qué poder abrirlo”. Dentro, los novios encontraron más de 4.000 euros en billetes y monedas de 50 céntimos, 1 euro y 2 euros, que sumaban cerca de 50 kilos de peso, por lo que se vieron obligados a trasladar el inusual cargamento en bolsas de plástico.

Ahora, la pareja deberá decidir qué hacer con el inesperado botín. Aunque aún no han tomado una decisión definitiva, consideran la posibilidad de llevar el dinero al banco, pero “probablemente nos cobrarán una comisión por entregarlo en monedas” o gastarlo poco a poco en su luna de miel o en futuros proyectos.

aguardan más sorpresas el día de la boda

La ceremonia religiosa tendrá lugar en la iglesia parroquial de Baamonde, y el banquete posterior reunirá a familiares y amigos de la pareja en un restaurante de Vilalba para festejar el inicio de esta nueva etapa en sus vidas. Una celebración en la que “seguro que alguna broma habrá, pero mucho más liviana” señaló Adrián.