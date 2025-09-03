El queso de A Montaña de Lugo que sigue conquistando paladares: la producción se ha duplicado en diez años

El director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria mantuvo una reunión con responsables del consejo regulador Queixo do Cebreiro

Los tres operadores y los ocho ganaderos adheridos a la Denominación de Orixe Protexida (DOP) Queixo do Cebreiro han conseguido ir incrementando la producción certificada desde 2016, hasta alcanzar el pasado año los 60.000 kilos de queso, con un valor de mercado estimado de casi 760.000 euros.

Son datos que hizo públicos la Consellería do Medio Rural, con motivo la visita que realizó este martes a la sede del consejo regulador de la DOP el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

Alemparte destacó el hecho de que este producto se elabore en A Montaña de Lugo, lo que aporta valor añadido a la producción láctea de esta zona rural, condicionada por la orografía, la dispersión de la población y la climatología.

promoción

En el transcurso de la reunión con representantes del consejo regulador, se evaluó la posibilidad de poner en marcha acciones de promoción comercial para consolidar el actual nivel de producción.

También con el objetivo de que “sirva de estímulo para la creación de nuevas queserías” al amparo de la de DOP.