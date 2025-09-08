Quedan en libertad los ocho detenidos en O Corgo (Lugo) por las protestas propalestinas al paso de La Vuelta

Diez activistas propalestinos fueron detenidos al paso de la La Vuelta por la provincia de Lugo /Foto: Europa Press

La Vuelta a España llegaba este domingo a Lugo, con final de trayecto en Monforte de Lemos. Pedersen ganó una etapa que fue un escaparate magnífico para mostrarle al mundo los paisajes y el patrimonio de esta provincia. Miles de aficionados siguieron la prueba, que dejó un rédito de casi 2 millones de euros, según la Diputación de Lugo. Con todo, lo deportivo y el aspecto promocional casi quedaron en un segundo plano. El motivo fueron los altercados provocados por las protestas de activistas propalestina.

Las ocho personas detenidas por la Guardia Civil a consecuencia de esas protestas a favor de Palestina al paso de la La Vuelta ciclista a España por el municipio lucense de O Corgo han quedado en libertad en las últimas horas, a expensas de que pasen, cuando sean requeridas, por sede judicial.

Fuentes de la Comandancia de Lugo han confirmado a COPE que esas personas fueron detenidas por “desórdenes públicos”, aunque su posible imputación final como investigados por ese o más delitos también está a expensas de si son presentadas “denuncias” por los hechos sucedidos en ese municipio al paso de La Vuelta.

En cuanto a los otros dos detenidos, en este caso en Monforte de Lemos, donde tuvo lugar el final de etapa, es el Cuerpo Nacional de Policía quien ha practicado los arrestos. Está previsto que pasen a lo largo de este lunes a disposición judicial.

Europa Press Concentración de apoyo a los detenidos frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo

cincuenta colectivos firman un comunicado de apoyo: "la solidaridad no es delito"

La Rede Galega pola Palestina ha difundido un “comunicado conjunto, abierto y de urgencia, firmado por más de cincuenta organizaciones solidarias”, ante lo que considera “violencia policial y detenciones arbitrarias” en la etapa Vegadeo-Monforte de La Vuelta Ciclista a España, bajo el título: “La solidaridad no es delito”.

En ese comunicado, los colectivos que lo firman subrayan que “La Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel”.

De hecho, en relación con las detenciones practicadas en Monforte de Lemos y O Corgo, subraya que, “al contrario que las acciones del estado sionista”, las protestas no fueron en ningún caso “violentas” y estaban “amparadas por el derecho internacional”.

Precisa, asimismo, que entre los arrestados está “la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina e el BDS Galicia”.

Estos colectivos le exigen “a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina”.