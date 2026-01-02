El PP de Lugo impulsa más de un millar de iniciativas en 2025 y acusa al gobierno local de falta de liderazgo y ambición

Candia contextualizó el balance tras el debate sobre el estado de la ciudad, asegurando que “PSOE y BNG se presentaron como dos gobiernos distintos, poco ambiciosos, que no se coordinan ni trabajan juntos”. En este sentido, puso el foco en el alcalde socialista, al que definió como “un regidor sin liderazgo”, cuestionando su capacidad para impulsar proyectos que requieren colaboración con otras administraciones, como el área metropolitana anunciada.

Desde el PP recordaron que el alcalde ni siquiera mantiene la cohesión interna de su propio gobierno, que comenzó el mandato con 13 concejales y actualmente cuenta con 12. Además, mostraron su escepticismo ante su capacidad para llegar a acuerdos, señalando la falta de entendimiento tanto con la Xunta de Galicia como con el Gobierno central, citando ejemplos como la supresión de frecuencias ferroviarias por parte de ADIF o la ausencia de plazos para la nueva comisaría de la Policía Nacional.

Críticas al BNG y a la gestión del transporte urbano

En cuanto al BNG, Candia destacó la contradicción entre el discurso y los hechos en materia de transporte urbano. Tras meses defendiendo cifras récord de uso del autobús, ahora anuncian que no prorrogarán el contrato por la necesidad de mejorar el servicio. “Cuando rectifican, aciertan; nos alegramos de que nos hagan caso a lo que venimos diciendo desde la oposición”, afirmó.

También llamó la atención del PP la valoración del teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ante la llegada de Lugo a los 100.000 habitantes. “En lugar de explicar cómo se dará respuesta al crecimiento poblacional, se limitó a decir que el líder del PP tendría más difícil lograr una mayoría absoluta”, criticó Candia.

Más de 500 iniciativas institucionales y presencia constante en la calle

Durante 2025, el Grupo Municipal Popular presentó 502 iniciativas, entre ellas 44 proposiciones en pleno, de las que ocho fueron aprobadas, además de más de 300 preguntas y ruegos entre plenos y comisiones, y la convocatoria de dos plenos extraordinarios para abordar asuntos clave para los barrios, como la regeneración del barrio del Carme, aprobada por unanimidad.

A esta actividad institucional se suman más de 500 acciones en la calle, con 81 reuniones de escucha activa en barrios y parroquias, 211 encuentros sectoriales, visitas a centros educativos, AMPAs, centros sociales y residencias de mayores, así como la creación de Espacios Infantiles y del Espacio Xove. El PP destacó además que su lista de difusión creció un 73 % durante el último año.

Exigen cumplir los acuerdos aprobados en el pleno

Elena Candia subrayó que ahora es el momento de cumplir los ocho acuerdos alcanzados en el pleno, especialmente los relacionados con la rebaja de impuestos, como la modificación temporal del IBI y la exención de la plusvalía para propietarios de terrenos afectados por cambios urbanísticos. “Fue un acuerdo para hacer justicia fiscal y exigiremos que se cumpla”, aseguró.

Entre otras iniciativas aprobadas por unanimidad, recordó la exigencia al Gobierno de España para rehabilitar la N-540, la modificación de la ordenanza de protección medioambiental, la candidatura de Lugo como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, las medidas para mejorar la seguridad en Nadela y el acuerdo para evitar la desconexión de Galicia en materia de infraestructuras.

El balance se cerró con la reprobación del socialista José Tomé en el pleno de diciembre, con el apoyo del BNG. Según Candia, este hecho “demuestra que todavía hay espacio para la coherencia y los principios cuando se anteponen los valores a los intereses partidistas”.