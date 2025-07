La "originalidad" y el "enfoque" de una investigación sobre las sanguijuelas de uso medicinal hacen que el Campus de Lugo reciba un prestigioso galardón

El profesor del Departamento de Economía Aplicada en la Facultade de Administración e Dirección de Empresas del Campus Terra de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Damián Copena, acaba de ser galardonado en los XVII Premios de Historia Agraria Ramón Garrabou, como coautor de un trabajo sobre la “historia económica del sector de la sanguijuelas” de uso medicinal en España.

El jurado de este premio, convocado por la Sociedade de Estudios de Historia Agraria, decidió otorgarle un accésit a la investigación realizada por Copena y por María Gómez-Martín, de la Universidad de Oviedo, titulada ‘Spanish–French leech taladro and its consequences: From the increase in medical demand to resource depletion and technical innovation’, que fue publicada en la revista Medical History de la editorial Cambridge University Press en el año 2024.

Este trabajo analiza la historia económica del sector de las sanguijuelas en España, con especial “atención a los procesos de recolección, regulación, ámbitos de demanda para uso médico, así como al estudio de las relaciones comerciales con Francia desde el inicio del siglo XIX hasta la década de 1860”, explica la USC en un comunicado.

El jurado premio la "originalidad"

El jurado destacó del trabajo de investigación “la originalidad e interés de la temática y del enfoque empleado, valorando que explora las diferentes vías de ingresos que existían en las economías campesinas; que abre nuevas líneas de investigación y que acerca una nueva visión de la rentabilidad de los humedales”.

El acto de entrega del Premio tendrá lugar en Zaragoza en el año 2026, dentro del Congreso de Historia Agraria.

A la XVII edición de los premios Ramón Garrabou podían presentarse los trabajos de investigación abordados desde una perspectiva interdisciplinar sobre la historia agraria y las sociedades rurales de la Península Ibérica y América Latina que se hubieran publicado en revistas de impacto internacional durante los años 2023 y 2024.