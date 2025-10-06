Lugo vive sumergido en el San Froilán

Aunque ayer se celebró el día del patrón -día 5 de octubre-, este lunes es festivo en la ciudad de Lugo, lo que les permite a los lucenses seguir inmersos en la celebración del San Froilán, la 'Gran festa do outono galego', que en este largo fin de semana ha hecho honor a su apellido gracias a que los vecinos de la ciudad han salido a la calle en masa para disfrutar de las patronales y a que el tiempo seco y las temperaturas agradables han animado a miles de personas de otros lugares a pasarse por la capital lucense.

El primer fin de semana de las patronales lucenses ha sido apoteósico. El concierto que inauguró el escenario principal de las fiestas, el que ofrecieron las Tanxugueiras, abarrotó la Praza Horta do Seminario. Fue el sábado por la noche. Unas horas antes, la periodista Cristina Lombao había inaugurado esta edición del San Froilán con la lectura del pregón desde el balcón de la Casa do Concello, en la Praza Maior.

00:00 Volumen Cerrar Ramudo Miles de personas abarrotaron la Praza Horta do Seminario para disfrutar del concierto inaugural de las patronales de San Froilán

Este domingo tuvo lugar la tradicional ofrenda a San Froilán en la catedral, que fue recibida por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco. Participaron en la misma el alcalde de Lugo, Miguel Fernández; el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Javier Arias; el presidente de la Diputación Provincial, José Tomé, y la subdelegada del Gobierno, Olimpia López, acompañados de otros cargos políticos y de una notable representación de la corporación local.

Cedida La tradicional ofrenda a San Froilán tuvo lugar en la Catedral de Lugo

el ferial y las casetas del pulpo abarrotados

El buen tiempo animó a la gente a pasarse por el recinto ferial, que estuvo abarrotado durante todo el fin de semana, pero de forma especial este domingo. Las atracciones funcionaron a tope, al igual que las casetas del pulpo.

Ramudo El recinto ferial es el epicentro de la celebración de las patronales

Los hosteleros que las gestionan esperaban “un fin de semana fuerte” y realmente tuvieron que emplearse a fondo para dar de comer a miles de personas. Hubo grupos que esperaron hasta pasadas las cinco de la tarde para poder cumplir con la tradición gastronómica del San Froilán.

00:00 Volumen Cerrar Ramudo Un pulpeiro en plena faena en las casetas

También trabajaron bien los demás locales de hostelería de la ciudad. De hecho, el Ayuntamiento de Lugo concedió permiso a bares y restaurantes para colocar calderos de pulpo en diferentes lugares del casco urbano, siempre, eso sí, previa solicitud y autorización por parte de la entidad local.

Fue tal la demanda, que algunos hosteleros se vieron obligados a agudizar el ingenio para poder darle de comer a toda la gente que se acercó a Lugo este fin de semana.

Cope Lugo Una mesa preparada para comer en el portal de un establecimiento de venta de maquinaria agrícola

menudo susto

La nota negativa la puso, lamentablemente, el tremendo susto que provocó una vaca desbocada en el tradicional desfile de razas autóctonas por el centro de la ciudad. El animal se soltó de su cuidador, incapaz de sujetarla, y se echó a correr por una calle llena de gente a esa hora. Se llevó por delante a una mujer de 31 años que fue evacuada de urgencia por los servicios sanitarios e ingresó en la UCI del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en estado grave, según han confirmado fuentes sanitarias.

A causa de este incidente también ha resultado herida una niña, aunque en su caso de carácter leve. Finalmente, la vaca fue controlada por su cuidador, con ayuda de otras personas y de varios agentes de policía.

Por otra parte, algunos usuarios se quejaron de lo sucedido en el concierto de Tanxugueiras, el sábado por la noche, cuando un autobús, acompañado por agentes de la Policía Local, cruzó por la Avenida de Ramón Ferreiro, justo cuando estaban actuando en el escenario principal, en la Praza Horta do Seminario, lo que dio lugar a un momento de confusión.

00:00 Volumen Cerrar Cedido/ F.M A muchos de los asistentes les sorprendió que un autobús pudiese pasar por ese lugar, que estaba abarrotado de gente a esa hora

¡Sigue la fiesta!

La fiesta continúa hoy, al igual que el buen tiempo. Se espera para esta jornada de lunes, cuando levante la niebla que cubría la ciudad a primera hora, un día despejado. La temperatura mínima bajó a primera hora de la mañana hasta los 7 grados, pero la máxima subirá hasta los 25 a primera hora de esta tarde.