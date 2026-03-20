Lugo refuerza su Arde Lvcvs y amplía la ayuda a las asociaciones que mantienen viva la fiesta

Jorge Bustos anunció que, con estas medidas, las asociaciones ya no tendrán que adelantar dinero para organizar las actividades de la fiesta

El Gobierno local de Lugo ha ampliado este año a 180.000 euros la partida destinada a las asociaciones de recreación histórica que participan en el Arde Lvcvs. Esta cifra supone el 43% del presupuesto municipal total destinado a la fiesta, que asciende a 420.000 euros. Como en años anteriores, las ayudas se tramitarán a través de subvenciones nominativas.

La principal novedad, según ha señalado el concejal de Xuventude, Jorge Bustos, es que las asociaciones "podrán percibir el 90% de la cuantía de la subvención de forma anticipada". Esta medida, en palabras del edil, "favorece mucho" a los colectivos, ya que "se evita que tengan que adelantar dinero para la preparación de talleres, montaje de campamentos, compra de materiales y otras actividades".

Ampliar la cuantía destinada a las asociaciones demuestra nuestro compromiso con ellas y por seguir mejorando la fiesta"" Jorge Bustos Concelleiro de Xuventude

Bustos ha subrayado el doble compromiso del gobierno local: "Ampliamos la cuantía destinada a las asociaciones y se les garantiza el pago adelantado". Esto "demuestra sobradamente nuestro compromiso con ellas y por seguir mejorando el Arde Lvcvs", dijo el concejal responsable de la fiesta.

Archivo Cope El Arde Lucus es una fiesta de Interés Turístico Internacional

Gastos cubiertos por la subvención

Las subvenciones deberán justificarse de acuerdo a la legislación vigente. Se han tenido en cuenta los múltiples gastos que afrontan estos colectivos, por lo que se podrán cubrir costes derivados del montaje y desmontaje de los campamentos, traslados de materiales, seguros, adquisición de vestuario de recreación histórica o el mantenimiento y mejora de sus instalaciones en la Castra o en el centro histórico.

El concejal de Xuventude ha explicado que "podrán subvencionarse gastos derivados de su participación, porque el Concello de Lugo está para ayudar y colaborar económicamente en todo aquello que contribuya a mantener y mejorar la fiesta". Bustos ha añadido que este apoyo es aún más relevante "en un año tan especial en el que celebramos el 25 aniversario de este gran evento".

Un evento de Interés Turístico Internacional

El Arde Lvcvs celebrará su vigésimo quinta edición los días 18, 19, 20 y 21 de junio. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional en 2023, cuenta con la implicación fundamental de los colectivos de recreación. "Somos conscientes de la importante contribución que realizaron, realizan y realizarán a la fiesta las distintas asociaciones de recreación histórica de Lugo", ha afirmado Bustos.

00:00 Volumen Cerrar Ramudo Las asociaciones de recreación histórica son la verdadera alma de la fiesta

Como contrapartida, las obligaciones de cada una de las asociaciones beneficiarias consistirán en justificar su programación y gastos, al igual que se le exige a cualquier otro colectivo sin ánimo de lucro que recibe ayudas de la administración local.