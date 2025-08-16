Lugo quiere un San Froilán sin nada de inteligencia (artificial)

La concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua en el Concello de Lugo, Maite Ferreiro, anunció que el artista lucense Iván Mouronte será el diseñador del cartel del San Froilán 2025.

Desde este año, el gobierno local tomó la decisión de colaborar con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración para que "cada año sea un artista de Lugo quien se encargue de dar imagen a la gran fiesta del otoño gallego".

Maite Ferreiro afirmó que el Área de Cultura tomó esta decisión "después de que muchas fiestas que seguían el modelo de concurso tuviesen que modificar los carteles debido al uso de herramientas como la Inteligencia Artificial", y añadió que "con esta medida queremos promocionar el trabajo de los profesionales de la ilustración de Lugo, dando su propia visión a nuestras fiestas".

Tenencia de Alcaldía do Concello de Lugo El artista Iván Mouronte, acompañado por responsables municipales del Concello de Lugo

Sí que habrá concurso infantil

Maite Ferreiro confirmó, no obstante, que la Tenencia de Alcaldía seguirá realizando el concurso infantil de dibujo con el que se escoge el cartel del San Froilán Miúdo.

"Animamos a las niñas y niños de Lugo a seguir participando en este concurso, y esperamos que en el futuro continúen dedicándose al diseño de manera profesional", señaló la concejala nacionalista.

Este sábado se han publicado publicaron en el Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP) las bases del concurso del San Froilán Miúdo, que reserva un premio de 300 euros para el niño o la niña menor de 15 años que resulte ganador.

Los diseños deben presentarse en formato impreso o digital, en tamaño A4 a través de la sede electrónica o del registro presencial del Concello de Lugo, en el plazo de un mes, y después será un jurado quien escoja la imagen del espacio infantil de las fiestas de este año.