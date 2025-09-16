Lugo, una ciudad de película

Lugo Monumental ha convocado un concurso de escaparatismo en el casco histórico con el cine como temática

La Semana de Cine de Lugo comienza el próximo lunes. Este año se celebra desde el 22 al 27 de septiembre, con un programa que incluye la proyección de unas doscientas películas. El colectivo Lugo Monumental -que agrupa a los negocios del casco histórico- pretende que la capital lucense se convierta por unos días en una ciudad de película. Por ello, para apoyar la edición número 47 de esta cita cultural tan arraigada ha puesto en marcha una singular iniciativa: un concurso de escaparatismo en los locales del centro sobre el mundo del celuloide.

El presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, precisa que este concurso, convocado en colaboración con el Grupo Cinematográfico Fonmiñá, busca “promocionar e impulsar la Semana de Cine de Lugo”, de modo que la participación es gratuita.

Los locales del casco histório que se animen a fomar parte de esta iniciativa tienen que “incluir elementos relacionados con el mundo del cine en el escaparate y el cartel de la Semana de Cine de Lugo”.

Cedida Cartel de la Semana de Cine de Lugo

Para incentivar la participación, aclara Latorre, “se establecen tres premios”, pero ninguno de ellos tendrá “remuneración económica”. Además, los responsables de los establecimientos participantes recibirán de forma gratuita dos entradas para cada una de las películas de la Semana de Cine de Lugo (salvo las de acceso libre, que no precisan de entrada), que podrán utilizar personalmente o ceder a terceras personas.

Además, se creará un mapa digital de los establecimientos participantes, que estará a disposición del público para que visite los locales que colaboren con esta iniciativa.

Podrán participar todas las entidades que tengan un local en el casco histórico de la ciudad de Lugo, y no es necesario estar asociado al Grupo Fonmiñá o a Lugo Monumental.

Semana de Cine de Lugo

El Grupo Cinematográfico Fonmiñá ha presentado un completo cartel que suma alrededor de 200 proyecciones en la Semana de Cine de Lugo, además de actividades paralelas en cinco sedes, con un importante trabajo previo, como es habitual cada año, para “seleccionar y programar películas de calidad, muchas de las cuales nunca llegarían al público lucense por los circuitos comerciales habituales”.

Archivo Cope Manuel Curiel es el director de la Semana de Cine

Sin ir más lejos, en el programa de este año se incluye un ciclo de Cine Galego que contempla la proyección de trece obras realizadas entre los años 2024 y 2025, producciones “que muestran el gran momento que atraviesa el audiovisual en Galicia”.

En esta ocasión, la Semana de Cine de Lugo homeneajará a la actriz gallega María Vázquez y a Enrique Muíño -“El gaucho gallego”-, que tendrán su placa en el Paseo del Cine – ubicado en el Parque de Frigsa-, así como a los fotógrafos Atín Aya y Mercedes Vázquez.