"Jose, el chef de la ducha y rey de las tapas de Lugo: cuando la inspiración fluye entre burbujas"

La inspiración fluye... en la ducha

Dicen que los mejores momentos creativos vienen en los lugares más insospechados, y para Jose eso ocurre en la ducha. "Ahí, entre espuma y jabón, se me ocurren las mejores ideas", asegura este chef lucense, que ha convertido su ritual diario en una especie de brainstorming acuático. Y es que no es para menos: de esa inspiración “húmeda” han nacido las tapas que han conquistado certámenes locales y han convertido a Jose y su equipo en la comidilla de Lugo.

El fenómeno de la tapa

Desde su restaurante El Boni, enclavado en el popular barrio de “las sindicales”, Jose y su equipo han despachado casi mil tapas en solo seis días de competición. Los vecinos de Lugo acuden en masa para probar estas pequeñas obras de arte que combinan tradición con una imaginación desenfrenada, fruto de esas lluvias de ideas bajo el grifo. “Si no lo veo no lo creo”, confiesa un cliente fiel. Porque aquí, cada bocado es un espectáculo, y cada plato lleva consigo la dedicación de un equipo que trabaja como una familia.

La hamburguesa más famosa (y original) del mundo

Si en la ducha nacen las tapas, en la cocina de Orixe do Campo, su otro restaurante situado en plena Praza do Campo, se cocina una leyenda: la mejor hamburguesa del mundo, hecha no con carne de Hamburgo, sino con cachena galaica, la auténtica joya bovina de Galicia. Jose explica que la elección de la cachena no fue fácil, pero que al final ese sabor local fue la clave del éxito. "La cachena tiene algo único, y queríamos que nuestra hamburguesa hablara el idioma de aquí”, afirma con una sonrisa. Esta hamburguesa se ha ganado el título con "L" de Lugo, y no solo por el nombre, sino por la identidad que lleva en cada mordisco.

La comidilla de Lugo

Jose, con su humildad y su talento desbordante, junto a su equipo de ensueño, han logrado convertir la escena gastronómica lucense en una auténtica fiesta. Cada plato que sale de sus cocinas es el resultado de un trabajo en equipo y de una pasión que trasciende los fogones. ¿La receta secreta? Mucho talento, creatividad sin límites, y, claro, un buen chorro de agua