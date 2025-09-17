COPE
Fallece un joven de 27 años en O Saviñao (Lugo) al ser atropellado por el tractor que conducía

El tractor que conducía la víctima se fue de la carretera, el joven salió despedido y fue posteriormente arrollado por el vehículo agrícola

El 112 movilizó a los servicios de emergencias para auxiliar a la víctima, pero ya no pudieron hacer nada por salvar su vida

Un joven de 27 años de edad ha perdido la vida en las últimas horas como consecuencia de un accidente con el tractor que conducía en una carretera provincial del municipio lucense de O Saviñao.

Según la información facilitada a COPE Lugo por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el tractor que conducía la víctima se fue de la carretera, el joven salió despedido y fue posteriormente atropellado por el vehículo agrícola.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) recibió una llamada a las 20:30 horas de este martes por parte de un particular para avisar de que había visto a un hombre tirado al pie de la carretera provincial LU-P-5804, en A Broza, en el municipio de O Saviñao, que necesitaba asistencia sanitaria urgente.

De inmediato, se pasó aviso a la Guardia Civil de Tráfico, cuyos agentes confirmaron al 112 que la víctima ya había fallecido, aunque la central de emergencias también solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

