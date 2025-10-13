Fallece en un accidente de tráfico en Castro (Lugo) un hombre de 51 años

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido la pasada medianoche en un accidente de tráfico que se produjo en el municipio lucense de Castro de Rei, en la parroquia de Loentia, en la entrada desde Ludrio a la localidad de Castro de Ribeiras de Lea, según han confirmado fuentes del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Según la información facilitada por el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fue a las 00:06 horas cuando su central de coordinación de emergencias recibió aviso de este accidente de tráfico.

De inmediato, se desplazó al lugar del siniestro una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado del 061.

Fue atendido en el lugar del accidente un herido, un hombre de 51 años de edad y vecino del municipio de Outeiro de Rei, con iniciales R.F.V, que finalmente ha fallecido en el punto.