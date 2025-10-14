Marién García Boj, reelegida Hermana Mayor de la Cofradía del Resucitado de Cartagena

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado ha reelegido a Marién García Boj Hermana Mayor de la Cofradía durante la celebración de un Cabildo General Extraordinario conforme a lo establecido en los vigentes Estatutos.

La terna de candidatos, avalada por el Vicario Episcopal de Cartagena y formada en el Cabildo de Mesa del pasado 7 de octubre, estaba compuesta por Ángel Maciá Veas, Marién García Boj y Ruperto Vera Ros. Finalmente, los candidatos Ángel Maciá Veas y Ruperto Vera Ros han retirado sus candidaturas, resultando reelegida Hermana Mayor Marién García Boj.

Los estatutos de la Cofradía del Resucitado señalan que “en el caso de que renunciaran dos de los miembros de la terna, para la elección del candidato restante como Hermano Mayor se requerirá que reúna las tres quintas parte de los votos emitidos”.

Tras la proclamación de los resultados, Marién García Boj expresó su gratitud por la confianza depositada en ella y reafirmando su compromiso de seguir sirviendo a la Cofradía “con humildad, entrega y fe”.

En su intervención destacó la importancia de mantener la unidad y el trabajo compartido, subrayando que la Cofradía “ha tomado velocidad de crucero” y es hoy “un referente que nos debe llenar de orgullo a todos, pero que aún tiene mucho camino por recorrer”.

Marién García Boj avanzó también algunos proyectos clave, como la continuidad de las iniciativas en marcha, la propuesta de traslado de la sede a un local en planta baja, y la participación de la Cofradía en la Procesión Magna Jubilar del próximo 15 de noviembre en Murcia, un acontecimiento que ha calificado como “una ocasión extraordinaria para representar la Semana Santa de Cartagena y ganar juntos el Jubileo en este Año de la Esperanza”.

El nombramiento queda pendiente de la ratificación del Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, para que se haga efectivo.