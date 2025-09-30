Extinguido el incendio de Pantón (Lugo) tras arrasar más de 1.800 hectáreas y quemar nueve casas

Medio Rural dio por extinguido el incendio este lunes, cuando faltaban pocos minutos para las seis de la tarde/ Foto: Carlos Castro, Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del municipio lucense de Pantón, que comenzó en la parroquia de Pombeiro y se extendió al municipio vecino de Sober, ha quedado extinguido en la tarde de este lunes, a las 17:39 horas.

El fuego comenzó el pasado 18 de septiembre, a las 14:16 horas, y afectó a una superficie de 1.805 hectáreas, parte de ellas en el municipio de Sober. Del terreno calcinado, 1.517 hectáreas son arboladas y las 288 rasas, según la información facilitada por Medio Rural.

SLG El incendio llegó a afectar a las viñas de la D.O Ribeira Sacra

Casas afectadas

Ese incendio, en el cual la Xunta de Galicia decretó la Situación 2 de alerta, llegó a afectar a nueve casas, obligó a desalojar varias viviendas, a cortar el tráfico ferroviario y la circulación por algunas carreteras de los municipios afectados.

El incendio también provocó daños en viñas de la denominación de origen Ribeira Sacra, que todavía están siendo cuantificados por el consello regulador.

Xunta La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó alguna de las casas que se quemaron en Pantón

muchos medios movilizados

Para extinguir el fuego fueron movilizados -medios acumulados- 25 técnicos, 273 agentes, 327 brigadas, 175 motobombas, 9 excavadoras, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones.

Carlos Castro/ Europa Press Brigadistas intentando apagar el fuego en Pantón (Lugo)

También se sumaron a los trabajos para sofocar el fuego efectivos de la Unidade Militar de Emerxencias (UME).