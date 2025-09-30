Extinguido el incendio de Pantón (Lugo) tras arrasar más de 1.800 hectáreas y quemar nueve casas
El fuego, que comenzó en la parroquia de Pombeiro, se extendió al municipio vecino de Sober, obligó a decretar la Situación 2 de alerta por la proximidad a núcleos de población, a cortar el tráfico ferroviario y restringir la circulación por varias carreteras del municipio
La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del municipio lucense de Pantón, que comenzó en la parroquia de Pombeiro y se extendió al municipio vecino de Sober, ha quedado extinguido en la tarde de este lunes, a las 17:39 horas.
El fuego comenzó el pasado 18 de septiembre, a las 14:16 horas, y afectó a una superficie de 1.805 hectáreas, parte de ellas en el municipio de Sober. Del terreno calcinado, 1.517 hectáreas son arboladas y las 288 rasas, según la información facilitada por Medio Rural.
Casas afectadas
Ese incendio, en el cual la Xunta de Galicia decretó la Situación 2 de alerta, llegó a afectar a nueve casas, obligó a desalojar varias viviendas, a cortar el tráfico ferroviario y la circulación por algunas carreteras de los municipios afectados.
El incendio también provocó daños en viñas de la denominación de origen Ribeira Sacra, que todavía están siendo cuantificados por el consello regulador.
muchos medios movilizados
Para extinguir el fuego fueron movilizados -medios acumulados- 25 técnicos, 273 agentes, 327 brigadas, 175 motobombas, 9 excavadoras, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones.
También se sumaron a los trabajos para sofocar el fuego efectivos de la Unidade Militar de Emerxencias (UME).