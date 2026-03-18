Dianto Reed Quintet viaja a sus orígenes a través de un test de ADN

El Dianto Reed Quintet, una de las formaciones de cámara más prometedoras de Europa, se encuentra de gira por España para presentar su espectáculo más personal: 'ADN'. El proyecto nació de una idea singular: los cinco miembros del grupo se hicieron un test de ADN para descubrir sus orígenes y, a partir de los resultados, construir un programa musical que explora la identidad, la migración y la riqueza de la multiculturalidad.

Un viaje musical a los orígenes

La iniciativa, que comenzó como una simple curiosidad, pronto se convirtió en una reflexión más profunda. "Descubrimos sitios que no esperábamos. Desde Escandinavia, los Balcanes, zonas que para nada esperábamos", ha explicado María Losada, fagotista del quinteto. Estos hallazgos inesperados llevaron al grupo a pensar en "en qué momento nuestros antepasados tomaron esas decisiones de migrar".

Descubrimos sitios que no esperábamos, desde Escandinavia a los Balcanes" María Losada Miembro lucense de Dianto Reed Quintet

Maarten Mooijman Dianto Reed Quintet

Así, el espectáculo busca conectar esa historia personal con la actualidad para lanzar un "mensaje de unidad" y "ensalzar la riqueza de la multiculturalidad". La formación pretende invitar al público a una reflexión sobre un tema universal, partiendo de su propia experiencia y recalcando que, "al final, todos venimos del mismo sitio".

Del resultado genético a la partitura

La traducción de un mapa genético a un repertorio musical ha sido un proceso creativo para el quinteto. "Decidimos elegir música de esos sitios que salieron", apunta Losada. Al ser una formación relativamente nueva, no cuentan con un repertorio histórico extenso, lo que les da libertad para adaptar y arreglar obras de compositores como Antonio Vivaldi o Manuel de Falla para su formato instrumental.

El programa también incluye sorpresas, como la incorporación de la gaita. La propia María Losada, de origen lucense, ha aprendido a tocarla para este proyecto. "Tocaremos la muñeira de Chantada arreglada para el quinteto, y yo a la gaita", ha comentado, algo que le hace especial ilusión al actuar en Galicia.

Una experiencia inmersiva

'ADN' no es un concierto de música clásica al uso. "No es solo música, sino que también es una experiencia en sí", asegura la fagotista. El quinteto toca de memoria, lo que les permite utilizar el movimiento y una puesta en escena cuidada para conectar mejor con el público y sumergirlo en este viaje por la identidad y las emociones.

La gira española del quinteto, que ya ha presentado el espectáculo en los Países Bajos, supone el estreno de 'ADN' en nuestro país. Las actuaciones tendrán lugar en Lugo (18 de marzo, Auditorio Fuxan os Ventos), León (19 de marzo, Centro Cultural Unicaja) y Madrid (20 de marzo, Sala Espacio Mistral).