La DGT y la Guardia Civil se ven obligadas a incrementar la vigilancia en un municipio de Lugo tras cinco accidentes mortales este año

La Guardia Civil ha incrementado la vigilancia en las carreteras del municipio de Xermade por la sucesión de accidentes con consecuencias graves

La Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo y el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil han informado de la puesta en marcha de un plan especial para intensificar la vigilancia en las carreteras del municipio lucense de Xermade, después de cinco accidentes mortales en lo que llevamos de año, el último hace apenas unos días, cuando un ciclista de 66 años perdió la vida arrollado por una furgoneta.

Mediante un comunicado, informan de que ese plan específico supondrá la ampliación de la presencia policial en todas las carreteras del término municipal, un dispositivo con patrullas activas a diario, controles de velocidad con vehículos rotulados y camuflados, pruebas de alcohol y drogas y una atención especial a conductas de riesgo, como los adelantamientos antirreglamentarios o el uso indebido del teléfono móvil.

Además, los agentes podrán proponer revisiones psicofísicas extraordinarias para aquellos conductores que no presenten las condiciones necesarias para ejercer la conducción y se reforzará la protección de usuarios vulnerables como ciclistas y peatones.

pasó de ser una zona de "baja incidencia" a liderar la siniestralidad

“Esta decisión responde al aumento de la siniestralidad registrado en Xermade en lo que va de año. El municipio pasó de ser una zona de baja incidencia a concentrar casi un tercio de los accidentes mortales ocurridos en las vías interurbanas de la provincia de Lugo. En total, se produjeron seis siniestros graves, con cinco personas fallecidas, siete heridas graves y una leve”, precisa en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Lugo.

Entre las causas más habituales de esos accidentes se encuentran las distracciones al volante y la velocidad inadecuada, con accidentes como colisiones frontales, salidas de vía y vuelcos.

Por ello, “ante esta tendencia”, ya se fue intensificando progresivamente la vigilancia en vías especialmente conflictivas como las carreteras autonómicas LU-540 y la LU-861, donde se concentran los siniestros viales de mayor gravedad.